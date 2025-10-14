Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Cận cảnh quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm Cà Mau trước giờ khánh thành

Gia Bách
Gia Bách
14/10/2025 15:18 GMT+7

Dự án quảng trường Phan Ngọc Hiển ở tỉnh Cà Mau có tổng vốn đầu tư hơn 278 tỉ đồng cơ bản hoàn thành các hạng mục với điểm nhấn là biểu tượng con tôm Cà Mau ôm quả địa cầu.

Dự án quảng trường Phan Ngọc Hiển ở (phường An Xuyên, Cà Mau) với tổng vốn đầu tư hơn 236 tỉ đồng cơ bản hoàn thành các hạng mục, sẽ khánh thành vào ngày 16.10. Điểm nhấn của quảng trường là biểu tượng con tôm Cà Mau ôm quả địa cầu cao 24 m, bên dưới hồ nước đường kính 28 m, thành cao 0,6 m so với mặt sân.

Khám phá quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm khổng lồ tại Cà Mau - Ảnh 1.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư, là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh này. Đồng thời là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

ẢNH: G.B

Khám phá quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm khổng lồ tại Cà Mau - Ảnh 2.

Hiện dự án đã hoàn thành gần như toàn bộ các hạng mục và sẽ chính thức khánh thành vào ngày 16.10, với khả năng phục vụ tối đa khoảng 5.000 người

ẢNH: G.B

Khám phá quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm khổng lồ tại Cà Mau - Ảnh 3.

Với diện tích hơn 8 ha nằm tại phường An Xuyên, quảng trường Phan Ngọc Hiển được đầu tư đồng bộ các hạng mục với hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống giao thông; cây xanh; sân đường nội bộ, bồn hoa; hệ thống cấp điện, đèn chiếu sáng, thông tin liên lạc; sân khấu trung tâm và hệ thống phun nước nghệ thuật; biểu tượng con tôm Cà Mau; khu vệ sinh công cộng, nhà kỹ thuật; bãi đậu xe; chòi nghỉ chân...

ẢNH: G.B

Khám phá quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm khổng lồ tại Cà Mau - Ảnh 4.

Điểm nhấn của quảng trường là biểu tượng con tôm Cà Mau ôm quả địa cầu cao 24 m, bên dưới biểu tượng là hồ nước đường kính 28 m, thành cao 0,6 m so với mặt sân, bao quanh biểu tượng con tôm

ẢNH: G.B

Khám phá quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm khổng lồ tại Cà Mau - Ảnh 5.

Cận cảnh con tôm ôm địa cầu với ý nghĩa quảng bá thế mạnh nuôi tôm và khát vọng đưa tôm Cà Mau vươn ra thế giới

ẢNH: G.B

Khám phá quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm khổng lồ tại Cà Mau - Ảnh 6.

Nằm ở trung tâm quảng trường là khu vực sân khấu hình vòng tròn. Tại vị trí này, chủ đầu tư bố trí sàn phun nước kết hợp đèn chiếu sáng nghệ thuật phục vụ cho người dân đến vui chơi, giải trí

ẢNH: G.B

Khám phá quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm khổng lồ tại Cà Mau - Ảnh 7.

Người dân hòa mình vào không khí nhạc nước kết hợp đèn nghệ thuật. Hiện hoạt động này đang được vận hành thử nghiệm vào 19 giờ một số ngày trong tuần

ẢNH: G.B

Khám phá quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm khổng lồ tại Cà Mau - Ảnh 8.

Hệ thống cây xanh tại quảng trường được đầu tư đồng bộ, tạo cảnh quan thoáng, xanh, sạch

ẢNH: G.B

Khám phá quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm khổng lồ tại Cà Mau - Ảnh 9.

Hệ thống đèn chiếu sáng cũng được thiết kế đẹp mắt, tạo không gian lung linh vào ban đêm

ẢNH: G.B

Khám phá quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm khổng lồ tại Cà Mau - Ảnh 10.

Toàn cảnh quảng trường khi lên đèn vào ban đêm. Quảng trường nằm tiếp giáp với Trung tâm hội nghị tỉnh, khách sạn Mường Thanh và các tuyến đường Phan Ngọc Hiển, Lê Duẩn

ẢNH: G.B

Quảng trường Phan Ngọc nằm ở vị trí rất quan trọng, vừa là điểm nhấn không gian đô thị đồng thời là điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan cho trung tâm tỉnh trong tương lai. Đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện lớn và mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh; là nơi người dân, du khách đến vui chơi, giải trí, tập luyện thể dục thể thao...

Khám phá thêm chủ đề

Quảng trường Quảng trường Phan Ngọc Hiển Đại hội đại biểu Đảng bộ tôm Cà Mau cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận