Cận cảnh quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm Cà Mau trước giờ khánh thành

Dự án quảng trường Phan Ngọc Hiển ở (phường An Xuyên, Cà Mau) với tổng vốn đầu tư hơn 236 tỉ đồng cơ bản hoàn thành các hạng mục, sẽ khánh thành vào ngày 16.10. Điểm nhấn của quảng trường là biểu tượng con tôm Cà Mau ôm quả địa cầu cao 24 m, bên dưới hồ nước đường kính 28 m, thành cao 0,6 m so với mặt sân.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư, là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh này. Đồng thời là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. ẢNH: G.B

Hiện dự án đã hoàn thành gần như toàn bộ các hạng mục và sẽ chính thức khánh thành vào ngày 16.10, với khả năng phục vụ tối đa khoảng 5.000 người ẢNH: G.B

Với diện tích hơn 8 ha nằm tại phường An Xuyên, quảng trường Phan Ngọc Hiển được đầu tư đồng bộ các hạng mục với hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống giao thông; cây xanh; sân đường nội bộ, bồn hoa; hệ thống cấp điện, đèn chiếu sáng, thông tin liên lạc; sân khấu trung tâm và hệ thống phun nước nghệ thuật; biểu tượng con tôm Cà Mau; khu vệ sinh công cộng, nhà kỹ thuật; bãi đậu xe; chòi nghỉ chân... ẢNH: G.B

Điểm nhấn của quảng trường là biểu tượng con tôm Cà Mau ôm quả địa cầu cao 24 m, bên dưới biểu tượng là hồ nước đường kính 28 m, thành cao 0,6 m so với mặt sân, bao quanh biểu tượng con tôm ẢNH: G.B

Cận cảnh con tôm ôm địa cầu với ý nghĩa quảng bá thế mạnh nuôi tôm và khát vọng đưa tôm Cà Mau vươn ra thế giới ẢNH: G.B

Nằm ở trung tâm quảng trường là khu vực sân khấu hình vòng tròn. Tại vị trí này, chủ đầu tư bố trí sàn phun nước kết hợp đèn chiếu sáng nghệ thuật phục vụ cho người dân đến vui chơi, giải trí ẢNH: G.B

Người dân hòa mình vào không khí nhạc nước kết hợp đèn nghệ thuật. Hiện hoạt động này đang được vận hành thử nghiệm vào 19 giờ một số ngày trong tuần ẢNH: G.B

Hệ thống cây xanh tại quảng trường được đầu tư đồng bộ, tạo cảnh quan thoáng, xanh, sạch ẢNH: G.B

Hệ thống đèn chiếu sáng cũng được thiết kế đẹp mắt, tạo không gian lung linh vào ban đêm ẢNH: G.B

Toàn cảnh quảng trường khi lên đèn vào ban đêm. Quảng trường nằm tiếp giáp với Trung tâm hội nghị tỉnh, khách sạn Mường Thanh và các tuyến đường Phan Ngọc Hiển, Lê Duẩn ẢNH: G.B

Quảng trường Phan Ngọc nằm ở vị trí rất quan trọng, vừa là điểm nhấn không gian đô thị đồng thời là điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan cho trung tâm tỉnh trong tương lai. Đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện lớn và mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh; là nơi người dân, du khách đến vui chơi, giải trí, tập luyện thể dục thể thao...