Cận cảnh quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng tôm Cà Mau trước giờ khánh thành

Dự án quảng trường Phan Ngọc Hiển ở tỉnh Cà Mau có tổng vốn đầu tư hơn 278 tỉ đồng cơ bản hoàn thành các hạng mục với điểm nhấn là biểu tượng con tôm Cà Mau ôm quả địa cầu.
Dự án quảng trường Phan Ngọc Hiển ở (phường An Xuyên, Cà Mau) với tổng vốn đầu tư hơn 236 tỉ đồng cơ bản hoàn thành các hạng mục, sẽ khánh thành vào ngày 16.10. Điểm nhấn của quảng trường là biểu tượng con tôm Cà Mau ôm quả địa cầu cao 24 m, bên dưới hồ nước đường kính 28 m, thành cao 0,6 m so với mặt sân.
Quảng trường Phan Ngọc nằm ở vị trí rất quan trọng, vừa là điểm nhấn không gian đô thị đồng thời là điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan cho trung tâm tỉnh trong tương lai. Đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện lớn và mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh; là nơi người dân, du khách đến vui chơi, giải trí, tập luyện thể dục thể thao...
