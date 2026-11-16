Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong trụ sở UBND xã bỏ hoang tại Cần Thơ

Ngày 16.11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Ban Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cùng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước đã tiến hành khai quật bên trong trụ sở UBND xã Phú An (cũ) đã bỏ hoang nhiều năm nay (hiện thuộc xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ).

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong trụ sở UBND xã Phú An (cũ) bỏ hoang ẢNH: THANH DUY

Trước đây, trụ sở UBND xã Phú An thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ. Sau nhiều năm không sử dụng, hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng, bảng hiệu và tường rào rỉ sét; trần nhà và tường bong tróc, hư hỏng; khoảng sân cỏ mọc um tùm.

Ông Nguyễn Công Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Phước (thành phố Cần Thơ), cho biết trước khi khai quật, xã đã ghi nhận nhiều thông tin cung cấp của người dân, cán bộ hưu trí, đảng viên. Theo đó, trụ sở UBND xã Phú An từng được xây dựng trên phần đất nghĩa trang. Nơi này từng tổ chức quy tập, nhưng nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn sót lại hài cốt liệt sĩ.

Với sự quyết tâm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm", lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc tìm kiếm. Trước đó, đối diện trụ sở UBND xã Phú An (đoạn bên kia sông), đội đã tìm thấy 2 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong những năm 1968-1969.

Ông Nguyễn Công Duy cho biết trước mắt, việc tìm kiếm sẽ triển khai ở khu vực sân, phần giáp đường giao thông nông thôn. Nếu cần mở rộng phạm vi, địa phương luôn sẵn sàng phối hợp để đưa các bác, các chú, các anh... về nơi an nghỉ bên đồng đội, quê hương, gia đình.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16.11, lực lượng chức năng đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ đầu tiên ẢNH: THANH DUY

Có mặt tại hiện trường, ông Lê Văn Thu (58 tuổi, người dân ở xã Đông Phước) cho biết nhà ông cách trụ sở UBND xã Phú An khoảng 1 km. Ngày xưa, khu vực này là nghĩa trang, xung quanh có nhiều cây còng, cây dâu. Ông thường cùng nhóm bạn trong xóm kéo đến để tắm sông.

Theo ông Thu, quá trình quy tập hài cốt trước đây tập trung phần phía sau của nghĩa trang, còn khu vực gần cổng và giáp lộ nghi là vẫn còn hài cốt. Ông Thu kể hồi ông còn nhỏ, khi người dân phát quang, dọn dẹp nghĩa trang, khu vực này lộ ra những phần đất nhô lên, nhiều khả năng là mộ của liệt sĩ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 chiếc máy xúc đã được huy động phục vụ cho công tác khai quật bên trong trụ sở UBND xã Phú An. Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16.11, lực lượng chức năng đã tìm thấy bộ hài cốt liệt sĩ đầu tiên và công việc vẫn đang tiếp tục diễn ra.