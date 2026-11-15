Tìm thêm 8 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trụ sở UBND xã ở Cần Thơ

Ngày 15.11, trung tá Nguyễn Trần Thanh Thông, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước (thành phố Cần Thơ), cho biết các đơn vị đã tìm thấy 8 bộ hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm.

Các bộ hài cốt liệt sĩ quấn trong bọc cao su, có hài cốt không còn nguyên vẹn và còn có một chiếc mùng của bộ đội.

Lực lượng chức năng tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước (thành phố Cần Thơ) ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐÔNG PHƯỚC

Theo trung tá Nguyễn Trần Thanh Thông, 8 bộ hài cốt được tìm thấy đều nằm ở vị trí bên phải khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước (từ cổng đi vào), sau khi lực lượng chức năng đào sâu lớp đất khoảng 2,5 m để tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã khai quật hết vị trí trong khuôn viên trụ sở ủy ban nên công tác tìm kiếm đã dừng lại. Tính đến nay, trong phạm vi UBND xã Đông Phước đã tìm thấy tổng cộng 51 bộ hài cốt liệt sĩ (trước đó đã tìm thấy 43 bộ hài cốt ở khu vực giáp giáp ranh với nhà dân).

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 2.11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cùng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước tiến hành khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nghi còn nằm lại sau chiến tranh.

Vị trí trụ sở UBND xã Đông Phước trước đây là Nghĩa trang Ông Hoạch, được xây dựng khoảng năm 1930 (khuôn viên rộng hơn 2.000 m2). Khoảng năm 1988 - 1989, nghĩa trang có chủ trương sửa chữa, nâng cấp.

Khi đó, người phụ trách việc lấy hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang đã thực hiện chặt chẽ các bước như vẽ sơ đồ, ghi thông tin từng phần mộ. Công việc này còn có sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ xã Đông Thạnh (cũ) và 9 ấp trên địa bàn.

Thời điểm này, địa phương ghi nhận có hơn 300 bộ hài cốt tại Nghĩa trang Ông Hoạch; đồng thời, nhận từ Nghĩa trang Đông Sơn (ngã tư Đông Sơn, xã Phú Hữu hiện nay) về hơn 20 bộ hài cốt.

Đến năm 1997, một phần hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ (phường Cái Răng); trong đó, có 7 - 8 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh từ Campuchia chuyển về, hơn 100 hài cốt chưa xác định danh tính.

Năm 2006, khi xây dựng trụ sở xã Đông Thạnh (cũ), tức trụ sở UBND xã Đông Phước bây giờ, lực lượng thi công, đào móng, đã phát hiện khoảng 30 - 40 bộ hài cốt không xác định thông tin, còn sót lại. Một số hài cốt có quấn cao su màu xanh nghi là hài cốt liệt sĩ, du kích địa phương.

Toàn bộ số hài cốt trên được cho vào quách, lu riêng biệt và chôn tại vị trí giáp ranh giữa nhà dân với phần đất của UBND xã Đông Phước (phía sau Phòng Văn hóa - Xã hội). Lực lượng chức năng đã tìm kiếm khu vực này và tìm thấy được 43 hài cốt liệt sĩ.