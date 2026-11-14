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    Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng ngòi bút khắc chữ 'N' tại Quảng Trị

    Bá Cường
    Bá Cường

    Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - quốc phòng 337 vừa tìm kiếm được 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Khe Sanh, trong đó có di vật là một ngòi bút có khắc chữ 'N'.

    Chiều 14.11, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật tại xã Khe Sanh (Quảng Trị).

    Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng ngòi bút khắc chữ 'N' tại Quảng Trị- Ảnh 1.

    Bút máy kim tinh được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ

    ẢNH: ĐỘI QUY TẬP 337

    Cụ thể, trong 2 ngày qua, Đội quy tập đã triển khai tìm kiếm tại đồi Khe Cụt (thôn 3A, xã Khe Sanh) và cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ.

    Các hài cốt liệt sĩ có di vật gồm tăng, võng nguyên tấm, dây dù, cúc áo, dây thắt lưng trong đó hài cốt liệt sĩ thứ ba có di vật là một bút máy kim tinh, trên bút có khắc chữ "N" và một bông hoa cùng với đó là 2 đồng xu có mệnh giá 5 xu.

    Ngay sau khi cất bốc, lực lượng chức năng đã đưa hài cốt liệt sĩ về nhà quản trang để bảo quản, phục vụ công tác xác minh danh tính.

    Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng ngòi bút khắc chữ 'N' tại Quảng Trị- Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở đồi Khe Cụt

    ẢNH: ĐỘI QUY TẬP 337

    Được biết, tại khu vực đồi Khe Cụt, từ ngày 30.10 - 2.11, lực lượng chức năng đã cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ.

    Hiện tại, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - quốc phòng 337 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm đồng thời thông báo đến các tổ chức, cá nhân, ai biết thông tin liên quan đến phần mộ liệt sĩ liên hệ với trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội quy tập qua số điện thoại 0961.889.797 để phối hợp cung cấp thông tin phục vụ quá trình tìm kiếm và xác minh danh tính liệt sĩ.

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