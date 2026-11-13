Hai bộ hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy ở Cổng Trời có bia ghi danh tính

Ngày 13.11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết từ ngày 6 - 13.11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa.
Đáng chú ý, 2 hài cốt được tìm thấy ngày 6.11 tại khu vực rừng tràm của người dân ở bản Bãi Dinh, thuộc khu vực Cổng Trời (xã Dân Hóa) cùng bia đá ghi thông tin về danh tính các liệt sĩ.
Theo đó, hài cốt thứ nhất có bia đá ghi tên liệt sĩ Hoàng Đức Nguyên, sinh năm 1949, nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1969, quê ở Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An (theo địa danh cũ).
Hài cốt thứ 2 có bia ghi tên liệt sĩ Mai Văn Long, sinh năm 1945, nhập ngũ tháng 5.1966, hy sinh ngày 5.12.1969, quê ở Cao Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa (theo địa danh cũ).
Trước đó, thông qua nguồn tin do ông Đinh Thắng (67 tuổi, ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) cung cấp, lực lượng chức năng biết được khoảng năm 1989 - 1990 ông Thắng cùng một số dân quân địa phương tham gia cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời, thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.
Theo lời kể của nhân chứng, khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.
Từ thông tin trên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức khảo sát thực địa, xác minh các vị trí nghi có mộ liệt sĩ.
Tiếp đó, lúc 8 giờ 30 ngày 13.11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện thêm 1 hài cốt tại bản Cha Lo (cũng thuộc khu vực Cổng Trời, xã Dân Hóa) cùng di vật răng, mảnh xương hàm, đinh đóng quan tài, cúc áo, lược nhôm, tấm tăng...
Hiện cả 3 hài cốt cùng các di vật liên quan đã được đưa về nhà quàn để bảo quản, tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định. Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Cổng Trời và các địa điểm liên quan, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương xác minh thêm thông tin nhân chứng, tư liệu lịch sử.
Thêm 14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy
Trong đợt cao điểm thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", từ ngày 13.10 - 13.11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại các xã Ái Tử, Vĩnh Linh, Triệu Phong.
Trong đó, từ ngày 13 - 30.10, đơn vị tìm kiếm, quy tập 7 hài cốt tại xã Ái Tử và 1 hài cốt tại xã Vĩnh Linh. Từ ngày 2 - 13.11, đơn vị tiếp tục phát hiện, quy tập 6 hài cốt tại xã Triệu Phong, nằm dưới các vị trí giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập.
Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật chiến trường như tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7 mm và nắp bình tông. Các hài cốt đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính liệt sĩ.
Hiện 14 hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị, bảo quản và hương khói trang nghiêm. Lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương mở rộng khảo sát tại các khu vực liên quan.
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