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    Quảng Trị xác minh thông tin 33 liệt sĩ an táng tại khu vực Cổng Trời

    Thanh Lộc
    Thanh Lộc
    Từ lời kể của một nhân chứng về việc từng cất bốc hài cốt liệt sĩ ở khu vực Cổng Trời, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang khảo sát thực địa, xác minh thông tin về 33 liệt sĩ từng được an táng tại đây.

    Ngày 6.11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về các phần mộ liệt sĩ tại khu vực Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Cổng Trời), thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa.

    Quảng Trị xác minh thông tin 33 liệt sĩ an táng tại khu vực Cổng Trời- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng khảo sát tại khu vực

    ẢNH: THANH LỘC

    Quảng Trị xác minh thông tin 33 liệt sĩ an táng tại khu vực Cổng Trời

    Theo ông Đinh Thắng (67 tuổi, trú bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa), khoảng năm 1989 - 1990, khi tham gia lực lượng dân quân xã, ông được điều động cùng một số dân quân thực hiện cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời. Trước đó, nơi này từng là địa điểm an táng 33 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

    Từ thông tin nhân chứng cung cấp, đoàn công tác đã khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sĩ; đồng thời gặp gỡ nhân chứng, người cao tuổi và những người từng công tác tại địa phương qua các thời kỳ để thu thập, xác minh, đối chiếu thông tin.


    Quảng Trị xác minh thông tin 33 liệt sĩ an táng tại khu vực Cổng Trời- Ảnh 2.

    Vị trí tìm kiếm thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa

    ẢNH: THANH LỘC

    Hoạt động này nằm trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

    Quảng Trị đang thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm rà soát nhân chứng, phân tích, đối chiếu hồ sơ, tài liệu lịch sử, bản đồ và tọa độ các khu vực chiến trường.

    Qua đó, lực lượng chức năng từng bước xác định chính xác địa điểm, phạm vi... phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.


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