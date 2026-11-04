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    Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ, có cúc áo và các di vật ở Quảng Trị

    Bá Cường
    Bá Cường
    Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vừa quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có hàng chục chiếc đinh đóng quan tài, tại khu vực bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa).

    Chiều 4.11, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa).

    Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng hàng chục đinh đóng quan tài ở Quảng Trị - Ảnh 1.

    Hài cốt liệt sĩ được thấy tại vườn tràm ngày 3.11

    ẢNH: HOÀNG CUỐI

    Cụ thể, hài cốt liệt sĩ thứ nhất được tìm thấy vào ngày 3.11 trong khu vực vườn tràm của người dân. Hài cốt được phát hiện còn 1 đoạn xương đùi dài khoảng 15 cm cùng một số mảnh xương đã bị phân hủy, ngoài ra còn có 16 chiếc đinh đóng quan tài.

    Hài cốt liệt sĩ còn lại được tìm thấy trước đó, ngày 21.10, cũng trong một vườn tràm của hộ dân khác. Hài cốt liệt sĩ còn lại phần xương đùi, cẳng chân, cánh tay cùng các di vật là 2 chiếc cúc áo, mảnh bom và 16 chiếc đinh đóng quan tài.

    Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng hàng chục đinh đóng quan tài ở Quảng Trị - Ảnh 2.

    Các hài cốt liệt sĩ được bảo quản cẩn thận, hương khói chu đáo

    ẢNH: HOÀNG CUỐI

    Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ và di vật được đơn vị tiếp nhận, bảo quản chu đáo, tổ chức hương khói trang nghiêm theo quy định.

    Hiện tại, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang bước vào giai đoạn 2, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu để tập trung thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, bản đồ chiến trường, tài liệu lịch sử và thông tin nhân chứng.

    Đồng thời, địa phương cũng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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