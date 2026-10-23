Quảng Ngãi khai quật, tìm kiếm dứt điểm tại 5 vị trí mộ liệt sĩ tập thể

Ngày 23.10, tại Hội trường Ngọc Linh (phường Kon Tum, Quảng Ngãi), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Lực lượng quân đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 1 của chiến dịch, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiếp nhận 738 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức 14 hội nghị thu thập thông tin, khảo sát mộ liệt sĩ và một hội thảo khoa học về vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh.

Tỉnh cũng triển khai 60 đợt khảo sát, xác minh tại 60 địa bàn có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, huy động 1.035 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Đồng thời, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức 27 cuộc làm việc với nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và chính quyền địa phương; tiếp nhận, đối chiếu 35 nguồn thông tin có giá trị cùng các tài liệu liên quan.

Qua các đợt tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được 49 hài cốt liệt sĩ. Công tác xác minh thông tin tiếp tục được triển khai nhằm xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Lực lượng quân đội tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN ở các nghĩa trang liệt sĩ ẢNH: CTV

Đáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với 13.514/13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% chỉ tiêu. Kết quả này sớm hơn 45 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia. Toàn bộ mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y quân đội theo quy định.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu sinh phẩm ADN của 2.970 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong công tác phối hợp quốc tế, mùa khô 2025 - 2026, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các địa phương của Lào và Campuchia tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Bước vào mùa khô 2026 - 2027, Đội K53 đã sang thực hiện nhiệm vụ tại Lào sớm hơn 2 tháng so với các năm trước. Đến nay, đội đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Attapư.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Phát biểu chỉ đạo, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, biểu dương những nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh, đặc biệt là kết quả thu thập mẫu sinh phẩm đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ông Niên cũng ghi nhận những địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu các địa phương triển khai chưa hiệu quả phải làm rõ nguyên nhân, nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẩn trương khảo sát, kết luận, tổ chức khai quật, tìm kiếm dứt điểm tại 5 vị trí mộ liệt sĩ tập thể do Ban Chỉ đạo quốc gia và Quân khu 5 cung cấp. Các đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát những khu vực còn nghi vấn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để bỏ sót thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Ông Hồ Văn Niên đề nghị các cấp, ngành, địa phương và lực lượng liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Tặng bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm ở Quảng Ngãi ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Trong giai đoạn 2, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 280 hài cốt liệt sĩ; đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho 12 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.