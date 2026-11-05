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    Gia Lai quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

    Trần Hiếu
    Trần Hiếu
    Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Gia Lai (Đội K52) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai vừa quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia từ thông tin quý giá của người dân sở tại cung cấp.

    Ngày 5.11, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai xác nhận Đội K52 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia vừa phát hiện, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ. Số hài cốt này được tìm thấy tại 3 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.

    Theo đó, tại tỉnh Stung Treng, Đội K52 đã tiếp nhận thông tin quý giá từ ông Đeng Keo (67 tuổi, ở phum Pha Băng, xã Thmo Keo) cung cấp. Từ đây, đơn vị đã tiến hành xác minh, tổ chức tìm kiếm và phát hiện, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Ochai, xã Sontepheap, huyện Siêm Pang. Địa điểm phát hiện nằm gần đường mòn cũ của bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ ở Campuchia ngày trước.

    Phát hiện, quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 1.

    Qua thông tin người dân ở Campuchia cung cấp, Đội K52 đã tìm thấy, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ

    ẢNH: HUY BẮC

    Cũng từ thông tin của một người dân ở Campuchia là ông Sêu Soen (52 tuổi, ở làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri), 2 hài cốt liệt sĩ khác được tìm thấy ở gần bờ sông Sê Kông thuộc địa phận tỉnh Ratanakiri. 

    Ngoài ra, một người dân khác ở tỉnh Preah Vihear cũng cung cấp thông tin cho Đội K52 để giúp tìm được 2 hài cốt liệt sĩ còn lại tại địa bàn tỉnh này. Ông Chay Ly (67 tuổi, ở làng Chhep Cơt, xã Chhep Muoy, huyện Chhep) cho biết đã phát hiện 2 hố đất sụt xuống cùng một số mảnh tăng màu xanh nằm trên mặt đất trong quá trình làm nương rẫy. Đây cũng là khu vực ngày trước có bộ đội Việt Nam từng đóng quân.

    Phát hiện, quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 2.

    Nhiều di vật chôn cùng được tìm thấy trong quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ

    ẢNH: HUY BẮC

    Ngoài phát hiện hài cốt, lực lượng tìm kiếm, cất bốc còn tìm thấy nhiều di vật được chôn cùng như dép cao su, tăng, võng, dây thắt lưng, giày bộ đội, cúc áo, lọ thuốc Penicilin… Tất cả các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đều chưa xác định được danh tính. Đơn vị cũng đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác xác minh, giám định.

    Hiện các hài cốt liệt sĩ này đang được bảo quản, hương khói tại Campuchia và sẽ được đưa về Việt Nam an táng.

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