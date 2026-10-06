Từ mô đất lạ trong rẫy, tìm thấy hài cốt liệt sĩ và bia khắc chữ ‘Nguyễn’, ‘Hy sinh’

Ngày 6.10, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Dom (Gia Lai) tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ và đang làm các thủ tục liên quan trước khi tổ chức an táng.

Trước đó, khi đang làm vườn, ông Siu Pích (74 tuổi, ở làng Bi, xã Ia Dom) phát hiện nhiều mô đất dị thường. Thông tin này được ông báo về UBND xã Ia Dom. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Dom và Đội Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai (Đội K52) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã khẩn trương vào cuộc, tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại khu vực rẫy do ông Pích thông báo.

Hài cốt và di vật được tìm thấy qua thông tin người dân cung cấp ẢNH: HUY BẮC

Tại hiện trường, trong ngày 5.10, lực lượng chức năng phát hiện một số di vật kèm theo như mảnh tăng, một tấm bia kim loại khắc chữ "Nguyễn", "Hy sinh" cùng một số ký tự khác. Tuy nhiên do nằm dưới đất lâu ngày, tấm bia kim loại đã bị rỉ sét dẫn đến nhiều ký tự không thể đọc được.

Lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: HUY BẮC

Cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm và quy tập được hài cốt liệt sĩ thứ hai. Di vật kèm theo gồm mảnh tăng, cúc áo bộ đội và một số dấu vết của đồ dùng cá nhân. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm từ 2 hài cốt này để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.