Tìm thấy 39 hài cốt liệt sĩ trong ngày 4.11 tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 4.11, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Qua đào tìm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 39 hài cốt liệt sĩ, trong đó 17 hài cốt có di vật kèm theo.

Đây là số hài cốt được quy tập trong một ngày nhiều nhất kể từ khi đợt tìm kiếm thứ 2 bắt đầu vào ngày 15.10. Kết quả này nâng tổng số hài cốt được quy tập trong đợt 2 lên 211, tất cả đều là hài cốt riêng lẻ. Trong số này, 45 hài cốt có di vật.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng trong ngày 4.11 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Trong ngày, các lực lượng xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 4.11.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 942 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 352 hài cốt có di vật kèm theo.

Trong ngày 4.11, đã quy tập được 39 hài cốt liệt sĩ, trong đó 17 hài cốt có di vật kèm theo ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Cụ thể, 909 hài cốt được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Trước đó, ngày 14.10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ quy tập trong đợt 1 tại công viên Lê Thị Riêng, sau đó đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Từ ngày 15.10, các lực lượng triển khai đợt tìm kiếm thứ 2, tập trung mở rộng phạm vi quy tập tại khu B. Công tác đào tìm vẫn đang tiếp tục được thực hiện sau hơn 4 tháng triển khai tại công viên.