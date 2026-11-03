903 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng sau hơn 4 tháng

Theo báo cáo cập nhật ngày 3.11 của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, đã quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ.



Quy tập thêm 172 hài cốt trong đợt tìm kiếm thứ hai

Trong ngày 3.11, các lực lượng xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tính riêng đợt 2, từ ngày 15.10 đến hết ngày 3.11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 172 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 28 hài cốt có di vật kèm theo.

Đợt tìm kiếm này được triển khai sau khi thành phố tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập trong đợt 1. Sau buổi lễ, các lực lượng tiếp tục đào tìm, mở rộng phạm vi quy tập tại khu B.

Sau 4 tháng triển khai tìm kiếm, đã quy tập được 903 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 3.11.2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 903. Trong đó, 870 hài cốt được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Qua hai đợt tìm kiếm, 335 hài cốt được ghi nhận có di vật kèm theo. Đây là nguồn thông tin phục vụ việc đối chiếu, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ.

Hơn 4 tháng mở rộng phạm vi tìm kiếm

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23.6.2026. Việc khoanh vùng tìm kiếm dựa trên tổng hợp lời kể của nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ, kết quả khảo sát địa hình và những dấu vết tại thực địa.

Các nguồn thông tin được đối chiếu để xác định những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, từ đó tổ chức đào thăm dò và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Quá trình khai quật được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm nguyên trạng hài cốt, di vật, giữ lại thông tin phục vụ công tác xác minh sau này.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vẫn được triển khai liên tục sau lễ truy điệu ngày 14.10 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Đến hết ngày 27.7, các lực lượng đã quy tập 125 hài cốt liệt sĩ. Cuối tháng 8, số hài cốt được tìm thấy tăng lên 553. Công tác tìm kiếm được triển khai tại cả khu A và khu B, với phạm vi đào tìm tiếp tục mở rộng theo các dấu vết phát hiện.

Một dấu mốc trong tháng 9 là việc Đội K74 phát hiện rãnh chôn số 2 tại khu A vào chiều 8.9, bước đầu ghi nhận 4 hài cốt liệt sĩ. Rãnh này nằm so le, về phía bên trái rãnh số 3 nếu nhìn từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào.

Phát hiện trên tạo thêm cơ sở đối chiếu với sơ đồ, tài liệu và xác định quy luật bố trí các rãnh chôn. Khi mở rộng rãnh số 2, lực lượng làm nhiệm vụ đồng thời ghi nhận vị trí, hướng nằm, tầng chôn cùng những dấu vết liên quan, kiểm tra để không bỏ sót hài cốt, di vật.

Ngày 14.10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, sau đó đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Trong số này, 698 hài cốt được an táng riêng lẻ, 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Từ ngày 15.10, công tác tìm kiếm bước sang đợt 2. Đến hết ngày 3.11, thêm 172 hài cốt được quy tập, đưa tổng số hài cốt được tìm thấy qua hai đợt (tính đến ngày 3.11) vượt mốc 900. Các lực lượng vẫn tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu B.