Quy tập 160 hài cốt liệt sĩ trong đợt tìm kiếm thứ 2 tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 2.11, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 hài cốt có di vật kèm theo.



Các lực lượng đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tính riêng đợt 2, từ ngày 15.10 đến hết ngày 2.11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 160 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 28 hài cốt có di vật kèm theo.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM thực hiện nhiệm vụ trong ngày 2.11 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 2.11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 891. Trong số này, 335 hài cốt có di vật.

Cụ thể, 858 hài cốt được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Trước đó, ngày 14.10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ quy tập trong đợt 1 tại công viên Lê Thị Riêng, sau đó đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Sau lễ truy điệu, an táng, các lực lượng tiếp tục triển khai đợt tìm kiếm thứ 2 tại công viên Lê Thị Riêng, mở rộng phạm vi quy tập tại khu B.