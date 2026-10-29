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    333 hài cốt liệt sĩ có di vật tại công viên Lê Thị Riêng

    Thúy Liễu
    Thúy Liễu
    Trong 862 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng đến hết ngày 29.10, có 333 hài cốt có di vật kèm theo.

    Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, từ ngày 23.6 đến hết ngày 29.10.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 862 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 333 hài cốt có di vật kèm theo.

    Riêng ngày 29.10, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm tại khu B, phát hiện và quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ.

    Trong ngày, các lực lượng xử lý hơn 600 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

    Tính riêng đợt 2, từ ngày 15 đến hết ngày 29.10, các lực lượng đã quy tập 131 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, trong đó 26 hài cốt có di vật kèm theo.

    333 hài cốt liệt sĩ có di vật tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

    Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM dâng hương các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ngày 29.10

    ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

    Đợt tìm kiếm này được triển khai sau khi thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập trong đợt 1.

    Trong tổng số 862 hài cốt đã quy tập qua 2 đợt, có 829 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Các vị trí mộ tập thể gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

    Trước đó, ngày 14.10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, sau đó đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Sau buổi lễ, các lực lượng tiếp tục đào tìm, mở rộng phạm vi quy tập tại khu B.

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