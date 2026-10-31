Tìm thấy 15 hài cốt liệt sĩ gần suối Nhung, có di vật khắc tên

Ngày 31.10, Đội K76 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) cho biết sau hơn 1 tháng tìm kiếm, đơn vị đã quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ gần khu vực Suối Nhung, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi.

Hành trình không mỏi

Mỗi sáng, xe chuyên dụng lại đưa 16 cán bộ, chiến sĩ của Đội K76 từ nơi đơn vị đang ở tạm đến 2 vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi.

Đội K76 đi bộ qua địa hình hiểm trở đến các vị trí đào tìm hài cốt liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Do 2 địa điểm đào tìm nằm xa khu dân cư, đường đi chỉ là những lối mòn nhỏ, cán bộ, chiến sĩ Đội K76 phải đi bộ, mang vác dụng cụ, vật tư khoảng 400 m mới đến điểm đào tìm đầu tiên tại vườn cây ăn trái của cựu chiến binh Trần Văn Nhật (82 tuổi, ngụ xã Tân Lợi). Từ đây, lực lượng tiếp tục đi bộ thêm khoảng 200 m để đến điểm đào tìm thứ hai tại vườn cao su của bà Hoàng Thị Luyến (54 tuổi, ở xã Tân Lợi).

Do thời tiết những ngày tháng 10 "sáng nắng, chiều mưa", Đội K76 luôn phải tranh thủ đào từ sáng sớm đến gần trưa. Buổi chiều, nếu không may gặp trời mưa lớn, toàn đội buộc phải tạm ngưng tìm kiếm.

Các vị trí Đội K76 đào tìm gần khu vực suối Nhung ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau hơn 1 tháng đào tìm ở 2 vị trí này, Đội K76 quy tập được 15 bộ hài cốt. Thượng tá Tống Ngọc Trường, chính trị viên Đội K76, cho biết nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn vì địa hình phức tạp, người dân đã nhiều lần san ủi đất để trồng cây. Các vị trí đào chủ yếu nằm trong vườn cao su, bưởi, sầu riêng, nhiều chỗ sát gốc cây.

"Nếu đào và phát hiện các bác ở gần gốc cây, phải liên hệ báo với gia đình để phối hợp xử lý, làm sao mang được hết các bác lên, về với quê hương, gia đình", thượng tá Trường nói.

Các vị trí Đội K76 tìm thấy hài cốt liệt sĩ và các di vật ẢNH: ĐỘI K76 CUNG CẤP

Cũng theo thượng tá Trường, Đội K76 đã kết hợp với các cựu chiến binh, nhân chứng và chủ rẫy để khảo sát từng vị trí trước khi đào tìm. Đặc biệt, cựu chiến binh Trần Văn Nhật đã nhiệt tình chỉ vị trí và cùng phối hợp với Đội.

Nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng

Hạ sĩ Nguyễn Tiến Khải chia sẻ: "Tôi là một thành viên của Đội K76 đi tìm hài cốt liệt sĩ. Tôi cảm thấy rất vinh dự, nhiệm vụ này rất cao cả và thiêng liêng, có thể giúp đưa các chú, các bác có công với đất nước trở về".

"Các bác, các chú đã nằm xuống đây gần 60 năm. Chúng tôi phát hiện ra tăng (tấm vải bạt của bộ đội - PV) sẽ dùng bay để gạt từ từ từng mảnh đất ra, đi theo vết tăng đó. Mỗi lần tìm được một bộ hài cốt liệt sĩ, chúng tôi cảm thấy rất tự hào", anh Khải nói.

Những người lính trẻ luôn ý thức đây là nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong số 15 bộ hài cốt được tìm thấy, có 2 bộ kèm theo di vật. Đáng chú ý, một bộ hài cốt có chiếc nắp ăng-gô (nắp nồi nhôm dã chiến - PV) khắc nhiều thông tin. Cụ thể, dòng trên cùng khắc ngày 22 hoặc 23.2.1968; dòng giữa khắc chữ “Hiến” hoặc “Hiệp”; dòng dưới cùng khắc ngày 23.4.1968. Bộ hài cốt còn lại được tìm thấy cùng một số di vật gồm xẻng bộ binh, đôi giày, đoạn dây dù và túi ni lông đựng tài liệu…

Di vật nắp ăng-gô với thông tên "Hiến hoặc Hiệp" kèm thông tin ngày, tháng, năm ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tìm đến khi nào hết thông tin

Cựu chiến binh Nguyễn Viết Xuân (68 tuổi, ở phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) cùng thân nhân liệt sĩ và các đồng đội cũng đang tìm 138 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn Pháo binh 28 hy sinh ở khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Nhiều thông tin có giá trị đã được ông Xuân cung cấp đến Đội K76.

Thượng tá Tống Ngọc Trường, cho biết đội đã tiếp nhận thông tin từ trung đoàn này có 138 liệt sĩ hy sinh trong khu vực gần suối Nhung, Viện 80B.

Cựu chiến binh Nguyễn Viết Xuân và bà Đoàn Thị Dung (thân nhân liệt sĩ) theo dõi 1 chiến sĩ Đội K72 làm nhiệm vụ ẢNH: HOÀNG GIÁP

“Suối Nhung dài hơn 20 km, địa hình phức tạp nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi mong các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân chứng cung cấp thông tin để đơn vị tiếp tục tìm kiếm, với quyết tâm tìm được càng nhiều hài cốt liệt sĩ càng tốt”, ông Trường nói.

Chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Đội K76 miệt mài tìm kiếm hài cốt liệt sĩ dưới trời nắng nóng tại vườn nhà ông Nhật, ông Xuân xúc động: “Anh em vất vả lắm. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là việc làm ý nghĩa đối với những người đã hy sinh, thân nhân liệt sĩ và các cựu chiến binh như chúng tôi”.