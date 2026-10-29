5 lần tìm đồng đội bên suối Nhung: '60 năm qua họ nằm ở đây'

Cuối tháng 10, biết tin Đội K76 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gần suối Nhung (ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, Đồng Nai), cựu chiến binh Nguyễn Viết Xuân đã vượt gần 100 km từ nhà đến nơi Đội K76 đang làm nhiệm vụ để tìm đồng đội.

Cựu chiến binh 78 tuổi 5 lần đi tìm hài cốt đồng đội bên suối Nhung

Lội suối thay những đồng đội đã già yếu

Ông Nguyễn Viết Xuân (78 tuổi, ở phường Tam Hiệp - từng thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 28 Pháo binh Đông Nam bộ) cho biết: "Tôi đã 5 lần vào khu vực này để tìm đồng đội đã hy sinh. Dọc suối Nhung, tôi cũng từng lội 2 - 3 km để tìm. Đồng đội tôi ở ngoài Bắc, những người cùng khiêng thương binh, những người ốm đau, họ không đi được vì nay đã 85, 86 tuổi rồi, nên tôi đi thay cho các anh em".

Ông Nguyễn Viết Xuân (thứ 2 từ trái qua) cùng trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Đội K76 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo ông Xuân, ngày 1.7.2026, Lữ đoàn 75, Quân khu 7 đã có xác nhận cùng danh sách lưu giữ 138 liệt sĩ của Trung đoàn 28 Pháo binh Đông Nam bộ hy sinh năm 1967 tại Viện 80B và Đoàn 80B (địa phận Phước Long, Sông Bé - nay là xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai) gửi Ban liên lạc truyền thống của Trung đoàn 28.

Việc tìm kiếm được những đồng đội đã hy sinh ở khu vực Thạch Màng là niềm hy vọng không chỉ của riêng ông Xuân mà còn của rất nhiều cựu chiến binh tuổi đã cao, không thể đi lại được, cùng thân nhân của hàng trăm gia đình liệt sĩ.

Đã tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ

Trong khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, hiện nay Đội K76 đang đào tìm tại 2 vị trí. Trong đó, có 1 vị trí là vườn cây ăn trái của ông Trần Văn Nhật (82 tuổi, cũng là cựu chiến binh) và 1 vị trí là vườn cao su của người dân.

Ông Trần Văn Nhật hằng ngày vẫn đi quanh vườn tìm các vị trí nghi ngờ và báo Đội K76 đào tìm ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khi biết Đội K76 đã tìm được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Thạch Màng, ông Xuân rất xúc động và dùng điện thoại quay lại cảnh cán bộ, chiến sĩ Đội K76 đang đào tìm để gửi cho các đồng đội đã cao tuổi ở miền Bắc cùng xem.

Ông Trần Văn Nhật là chủ vườn trồng bưởi, sầu riêng, cũng là người trực tiếp báo tin cho Đội K76 về các vị trí nghi có mộ liệt sĩ trong khu vườn. Ông Nhật cho biết sẵn sàng đào các gốc cây lên nếu phát hiện hài cốt ở bên dưới.

Đội K76 đào tìm hài cốt liệt sĩ trong vườn trái cây của ông Trần Văn Nhật ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Bây giờ tìm kiếm đồng đội mình, có hao hụt chút đỉnh thì mình chăm sóc lại thôi. Các đồng chí, đồng đội tuy không ở chung đơn vị nhưng thời điểm đó nhiệm vụ chung là phải giải phóng miền Nam và thực hiện theo lời Bác Hồ, thống nhất Nam - Bắc một nhà", ông Nhật nói.