Quảng Trị tiếp nhận 4 radar xuyên đất tiền tỉ, hỗ trợ tìm hài cốt liệt sĩ

Ngày 10.11, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ, với tổng giá trị hơn 5,3 tỉ đồng, nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn nằm lại sau chiến tranh.

Tại chương trình, đại tá Trương Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, chủ trì tiếp nhận. Tham dự có đại diện Quỹ Thiện Tâm, các nhà khoa học cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại tá Trương Viết Hải tiếp nhận biểu trưng món quà từ đại diện Quỹ Thiện Tâm ẢNH: THANH LỘC

Theo kết luận địa bàn, Quảng Trị hiện còn hơn 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Nhiệm vụ này đang đối mặt nhiều khó khăn do địa hình thay đổi sau chiến tranh, thông tin về nơi chôn cất ngày càng khan hiếm, nhân chứng lịch sử cũng dần ít đi.

Trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập từ 430 hài cốt liệt sĩ trở lên. Sau 240 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 211 hài cốt, đạt 49,07% chỉ tiêu.

Cận cảnh những chiếc radar xuyên đất dùng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: THANH LỘC

Trước yêu cầu đó, 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tìm kiếm. Thiết bị có khả năng khảo sát, phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, giúp lực lượng chức năng khoanh vùng những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, từ đó nâng cao hiệu quả tìm kiếm trên thực địa.

Tổng giá trị hỗ trợ tối đa của 4 máy hơn 5,3 tỉ đồng. Bên cạnh bàn giao thiết bị, đơn vị hỗ trợ còn phối hợp hướng dẫn cán bộ về nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành cũng như phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu. Dịp này, Quỹ Thiện Tâm cũng hỗ trợ 1 máy radar xuyên đất cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với số máy radar xuyên đất vừa được tiếp nhận phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: THANH LỘC

Phát biểu tại chương trình, đại tá Trương Viết Hải cảm ơn sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm, đồng thời nhấn mạnh việc hỗ trợ trang thiết bị không chỉ góp phần tăng cường năng lực kỹ thuật mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Theo đại tá Hải, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp các địa phương quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả số thiết bị được hỗ trợ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong tìm kiếm, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của chiến dịch, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.