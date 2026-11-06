Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và đang được tìm kiếm tại những rãnh mộ tập thể năm xưa. Hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử và chung tay xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
Đại diện chính quyền, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân TP.HCM trang trọng dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm trong công viên Lê Thị Riêng, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
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