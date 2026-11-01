Cô dược sĩ trẻ và hành trình sẻ chia

Ở Công ty FAS Bình Minh, Nguyễn Thị Mỹ Dung bắt đầu ngày làm việc như bao người khác. Là dược sĩ, công việc của cô gắn với thuốc men, bệnh nhân và những quy trình đòi hỏi sự chính xác. Ngoài giờ làm, Dung dành thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng: hỗ trợ xe đạp cho học sinh nghèo, chuẩn bị thuốc bổ cho người cao tuổi, góp sức nấu súp, cháo rồi mang đến cho những người cần giúp đỡ.

Trao tặng xe đạp tại Trường tiểu học Tân Tuyến, xã Cô Tô ẢNH: TGCC

Dung sinh năm 1995. Từ nhỏ, cô thường theo mẹ đến chùa làm công quả. Những lần ấy giúp cô hình thành thói quen quan tâm đến người khác, từ cách sống của mẹ đến sự chỉ bảo của các sư cô, sư thầy. Dung kể về những năm tháng ấy một cách tự nhiên, như một phần trong quá trình trưởng thành của mình. Sau này, cô chủ động tìm đến các hoạt động thiện nguyện, không đợi ai nhắc nhở.

Dung cùng nhóm thiện nguyện nấu cháo, súp chay ẢNH: TGCC

Tôi biết đến Dung qua những lần cô tham gia các chương trình thiện nguyện ở Bình Minh, Vĩnh Long và nhiều nơi khác. Có lần, cô góp sức trao xe đạp cho học sinh trong dự án “Góc học yêu thương” tại xã Cô Tô. Gần đây, sau thời gian nuôi tóc dài, Dung cắt tóc gửi tặng chương trình hiến tóc cho những người cần.

Với công việc chuyên môn, Dung cũng tham gia hỗ trợ thuốc bổ, vật dụng y tế cho người cao tuổi và người khuyết tật đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long - Cơ sở 2 Bình Minh. Hiểu về các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, cô chú ý lựa chọn những thứ phù hợp với nhu cầu người nhận.

Dung cùng các bạn đi phát cháo cho người lao động nghèo ẢNH: TGCC

Cách Dung tham gia thiện nguyện khá giản dị: có kiến thức về thuốc thì hỗ trợ những việc liên quan đến sức khỏe; có thời gian thì góp sức nấu ăn; có điều kiện thì trích một phần thu nhập. Cô bắt đầu từ những gì mình có, thay vì chờ đến khi đủ đầy mới nghĩ đến việc giúp người khác.

Dịp Tết Trung thu năm 2026, Dung cùng các thành viên chuẩn bị súp và thức ăn cho những người đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long. Từ khâu mua nguyên liệu, sơ chế, nấu nướng đến chia phần, vận chuyển, ai cũng có việc để làm. Những công việc nối tiếp nhau cho đến khi các phần ăn được trao tận tay người nhận.

Dung cùng mọi người chuẩn bị bữa ăn tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long dịp trung thu 2026 ẢNH: TGCC

Ngoài các chương trình tập trung, Dung còn cùng mọi người nấu cháo, chuẩn bị quà rồi đến những tuyến đường có người bán vé số, người cao tuổi và những người mưu sinh trong hoàn cảnh khó khăn. Có khi, cả chuyến đi chỉ là vài lần dừng xe, hỏi thăm đôi câu và trao một phần cháo còn nóng.

Người nhận có thể không biết tên người trao, còn người trao cũng không đòi hỏi phải được nhớ đến. Những phần ăn được dùng hết, món quà rồi cũng sẽ cũ, nhưng sự quan tâm đúng lúc có thể giúp người đang chật vật cảm thấy mình không đơn độc.

Dung ít kể về những việc đã làm. Khi được hỏi vì sao vẫn dành thời gian sau giờ làm cho các hoạt động cộng đồng, cô cho rằng nếu có thể giúp ai đó trong khả năng của mình thì nên làm. Câu trả lời ngắn gọn ấy cũng phần nào cho thấy cách cô nhìn nhận việc thiện nguyện: không phải điều gì quá xa vời, mà là một lựa chọn có thể bắt đầu từ cuộc sống thường ngày.

Niềm vui của các cô chú tại Trung tâm Công tác xã hội khi Dung đến thăm và tặng quà ẢNH: TGCC

Từ chiếc xe đạp giúp học sinh thuận tiện đến trường, phần quà dành cho người cao tuổi đến những bữa ăn trao trên đường phố, mỗi hoạt động đều hướng đến một nhu cầu cụ thể. Dung không thể giải quyết mọi khó khăn, nhưng cô có thể góp một phần công sức để người nhận vơi bớt thiếu thốn.

Tôi không biết Dung sẽ còn tham gia bao nhiêu chuyến thiện nguyện nữa. Chỉ thấy rằng sau những giờ làm việc ở công ty, cô vẫn dành thời gian, tiền bạc và công sức cho những người mình chưa từng quen biết. Có thể đó là một phần thu nhập, một buổi đứng bếp hay một chuyến đi trao quà, tùy vào hoàn cảnh và khả năng mỗi lúc.

Những chiếc xe đạp rồi sẽ cũ, thuốc bổ sẽ được dùng hết, những phần cháo cũng sẽ vơi đi. Nhưng sự giúp đỡ vào lúc cần thiết có thể để lại dấu ấn lâu hơn món quà vật chất. Và từ những lần được quan tâm, biết đâu người nhận cũng sẽ có dịp đưa tay giúp một người khác.

Ngày hôm sau, Dung vẫn đến công ty, tiếp tục công việc quen thuộc của một dược sĩ. Ngoài giờ làm, cô lại thu xếp thời gian cho những hoạt động cộng đồng. Hành trình ấy không có mốc kết thúc rõ ràng, chỉ tiếp diễn khi cô còn có thể góp sức cho những người cần giúp đỡ.