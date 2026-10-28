Nhập thế của người con Phật

Gần 50 năm tu học tại Quan Âm Phật, ni sư Thích Diệu Tâm luôn hướng đến sự hài hòa giữa đạo và đời. Với sư, tu là sửa mình, đồng thời góp phần gieo những hạnh lành vào cộng đồng.

Ni sư Thích Diệu Tâm cùng phật tử chăm chút vườn rau xanh, góp thêm nguồn thực phẩm sạch cho bữa cơm thiền môn ẢNH: TGCC

Thế tục không thoát ly

Tôi về chùa lễ Phật. Trong câu chuyện, ni sư cho biết chùa có những phật tử là trí thức, có học hàm, học vị. Với sư, đó là niềm vui lớn, bởi con cháu học hành, trưởng thành hơn thế hệ trước cũng là phúc phần của gia đình.

Sư cho rằng người trẻ ngày nay có nhiều điều kiện học tập, cần đọc, học để hiểu lời Phật dạy. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm trên trang kinh, mà phải được thực hành trong đời sống, từ cách ứng xử đến cách đối đãi với những người xung quanh.

"Mình sống mà không biết ơn, thì hổng xài được, à nghen", sư nói. Lời lẽ mộc mạc, nhưng là lời nhắc nhở thấm thía. Vốn học không nhiều, song những điều sư chia sẻ dường như được chắt lọc từ chính những gì đã trải qua và chiêm nghiệm.

"Tụi con may mắn sinh ra khi đất nước hòa bình, đâu thấy cảnh người thân, em út mình chết vì bom đạn… Ngoài việc thảo hiếu với cha mẹ, ông bà thì ơn Tổ quốc tụi con phải nhớ, ngoài ơn Tam bảo, ơn đồng bào…", sư nhắc nhở.

Có những bài học không cần lời lẽ cao xa. Đó là biết nhớ về người đã khuất, trân trọng những hy sinh làm nên hòa bình, sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và biết ơn đồng bào.

Lòng biết ơn ấy được sư thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Hằng năm, nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, sư chuẩn bị hương án, cơm canh thanh đạm để thầy trò, huynh đệ cùng tưởng nhớ các liệt sĩ. Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, sư cũng gọi cho tôi, hỏi nên lập bàn thờ ở đâu để thầy trò tưởng niệm, ở vị trí nào trang trọng nhất. Sư thường nhắc lại lời ông: "Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất…".

Khi Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba nhân dịp Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, sư nhờ tôi chuyển giúp một khoản tiền đóng góp, rồi dặn khi về chùa sẽ gửi lại.

Ở ni sư Thích Diệu Tâm và đại đức Thích Thiện Ân, tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” được tiếp nối từ truyền thống gia đình, dòng tộc ẢNH: TGCC

Bên cạnh việc phụng sự hai đời viện chủ, sư còn dành công sức, tích góp tiền để phụng cúng Tam bảo, chăm lo chốn tổ. Khuôn viên chùa trước đây có nhiều ao bàu, cây cối um tùm; nay hơn 1 ha đất thổ cư đã được chỉnh trang, phủ xanh cây trái.

Sư bảo mình không đủ sức làm những phật sự lớn lao như các thầy khác nên càng phải cố gắng tu học. Với sư, lấy đức để cảm hóa lòng người. Khi nghe phật tử kể có người nói chưa đúng về chùa, sư chỉ cười: "Người ta hổng thương mình, do chưa hiểu mình. Lo gì khi mình sống tốt…". Nói rồi, sư nhìn về phía bức tường treo ảnh Bác Hồ.

Đại diện chính quyền địa phương ghi nhận những đóng góp của ni sư Thích Diệu Tâm và đại đức Thích Thiện Ân trong công tác an sinh xã hội, phát huy tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng ẢNH: TGCC

Qua câu chuyện với ni sư, tôi hiểu rằng cửa chùa không khép lại với thế tục. Tu học, sau cùng, còn là cách sống có trách nhiệm với cuộc đời.

Một nếp tu, một đời truyền lại

Trong câu chuyện, ni sư Thích Diệu Tâm nhiều lần nhắc đến đại đức Thích Thiên Ân, thường gọi là thầy Minh Trọng, người có duyên với Quan Âm Phật từ thuở nhỏ. Năm 12 tuổi, sau giờ học hoặc vào những ngày chủ nhật, thầy Trọng lại đạp xe đến chùa, quấn quýt bên sư.

Theo giới luật, ni không nhận nam giới làm đệ tử xuất gia. Sư đành gửi gắm cậu bé cho một hòa thượng để tiếp tục con đường tu học. Nhắc lại chuyện xưa, sư không nói về công lao của mình, mà chỉ kể về cậu bé ngày nào cọc cạch đạp xe đến chùa và cái duyên đưa em đến gần hơn với con đường học phật.

Mùa Vu lan 2026, chùa Quan Âm Phật và Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thành trao quà cho bà con phật tử có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại địa phương ẢNH: TGCC

Giờ đây, cùng ni sư và phật tử, thầy Trọng tham gia ngày càng nhiều hoạt động phật sự, hướng đến những việc làm thiết thực cho cộng đồng. Từ việc tu học, phụng sự Tam bảo đến các hoạt động thiện nguyện, hành trình ấy cũng là cách thực hành tinh thần sống tử tế bằng khả năng và trách nhiệm của mỗi người.

Vào ngày rằm và 30 âm lịch hằng tháng, bên cạnh các khóa lễ, nhà chùa còn tổ chức phóng sinh theo hình thức phật tử cùng góp phước. Chùa cũng trao nhu yếu phẩm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Người góp của, người góp sức, các hoạt động dần trở thành điểm kết nối những tấm lòng cùng hướng đến cộng đồng.

Phật tử chùa Quan Âm Phật tặng bánh mì chay cho bà con địa phương vào ngày rằm và 30 hằng tháng ẢNH: TGCC

Thầy Trọng còn kết nối nhà hảo tâm, phật tử và chính quyền địa phương để xây dựng, sửa chữa nhiều mái ấm đại đoàn kết. Mỗi tháng hai lần, thầy cùng phật tử tặng thực phẩm chay cho bà con trong khu phố dùng bữa sáng, thông qua chương trình "Rộng kết thiện duyên". Đến dịp trung thu, thầy và ni sư tổ chức ngày hội cho trẻ em địa phương.

Nhân mùa Vu lan, chùa Quan Âm Phật phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo các hộ nghèo bằng những phần quà gồm nhu yếu phẩm. Thầy Trọng còn hỗ trợ áo quan cho người nghèo qua đời, đồng thời giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi có người thân mất.

Bà Trang Hồng Thẩm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thành, cho biết ni sư Thích Diệu Tâm và đại đức Thích Thiên Ân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội tại địa phương, góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân.