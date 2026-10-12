Ngày 12.10, dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, biểu dương những thành tích, đóng góp của Quân khu trong suốt 80 năm qua.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 2 chủ động nhận diện nguy cơ, dự báo đúng tình hình, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ với công an, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, không để khoảng trống trong phối hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ ẢNH: CỔNG TTĐT PHÚ THỌ

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân từ sự bình yên và cuộc sống của đồng bào.

Theo Tổng Bí thư, cán bộ, chiến sĩ phải hiểu phong tục, tập quán, biết tiếng đồng bào, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; chủ động đến với nhân dân, biết dân cần gì để giúp đúng việc, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn.

Đối với công tác phòng, chống thiên tai, Quân khu phải nắm chắc những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, chia cắt; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Khi thiên tai xảy ra, phải hành động kịp thời, đặt việc bảo vệ tính mạng nhân dân lên trước hết, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và tiếp tục giúp người dân ổn định cuộc sống sau hoạn nạn.

"Trong chiến tranh, nhân dân đã che chở, nuôi dưỡng bộ đội; trong hòa bình, bộ đội càng phải hết lòng chăm lo, bảo vệ nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về xây dựng lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cán bộ chủ trì nêu gương, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm. Việc đánh giá cán bộ phải dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật đơn vị và sự tín nhiệm của bộ đội; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, báo cáo thiếu trung thực, né tránh trách nhiệm, xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quân khu cũng phải nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động nghiên cứu công nghệ và phương thức tác chiến mới; đồng thời chăm lo đời sống bộ đội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và đối ngoại quốc phòng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 2 vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng.



