Từ một mái nhà, nối dài những yêu thương

Suốt nhiều năm qua, mỗi khi biết có người gặp khó khăn, bệnh tật hay hoạn nạn, anh Đào Quang Ninh lại đứng ra vận động cộng đồng chung tay giúp đỡ. Từ một mái nhà được sửa sang đến những khoản hỗ trợ người gặp biến cố, anh kiên trì kết nối những tấm lòng, để người hoạn nạn không phải đơn độc vượt qua nghịch cảnh.

Năm 2020, tại xóm Hồng Lĩnh, xã Hùng Thành (nay là xóm Hùng Thành, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An), chị Nguyễn Thị Niệm xúc động đón nhận căn nhà mới sau nhiều năm sống trong cảnh thiếu thốn. Với người mẹ đơn thân khiếm thị và con gái, đó không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là điểm tựa để hai mẹ con ổn định cuộc sống.

Anh Đào Quang Ninh kêu gọi cộng đồng chung tay quyên góp, ủng hộ cháu Mai, con chị Niệm, giúp cháu có thêm điều kiện để tiếp tục học tập và theo học đại học ẢNH: TGCC

Sinh ra trong một gia đình thuần nông đông con, năm 12 tuổi, chị Niệm bị cọc rào đâm vào mắt khi đi chăn bò. Vì gia đình nghèo, không có tiền chạy chữa kịp thời, đôi mắt chị dần mất đi ánh sáng. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, chị sống cùng con gái trong căn nhà tạm do anh em họ hàng góp sức dựng nên. Theo thời gian, nhà xuống cấp, xiêu vẹo, dột nát.

Biết hoàn cảnh ấy, anh Ninh, khi đó là Bí thư Chi đoàn thanh niên xóm, đề xuất Ban chỉ huy xóm tìm cách giúp đỡ. Anh vận động đoàn viên, bà con và các nhà hảo tâm đóng góp tiền, vật liệu, ngày công. Nhờ sự chung tay ấy, mẹ con chị Niệm có được căn nhà vững chãi.

Nhiều năm sau, chị vẫn xúc động khi nhắc lại: "May mà có anh Ninh thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của mẹ con em. Anh đứng ra kêu gọi mọi người giúp đỡ, em mới có được căn nhà vững chãi như hôm nay".

Niềm vui ấy tiếp tục được nối dài khi con gái chị, Nguyễn Thị Mai, đậu đại học. Mừng vì con có cơ hội bước vào giảng đường, chị Niệm lại canh cánh nỗi lo học phí. Một lần nữa, anh Ninh đứng ra vận động các nhà hảo tâm tại địa phương, đồng thời kết nối với Báo Dân trí để kêu gọi hỗ trợ. Nhờ đó, Mai có thêm điều kiện tiếp tục việc học, không phải từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh gia đình.

Một mái nhà giúp mẹ con chị Niệm ổn định cuộc sống; sự hỗ trợ tiếp nối mở thêm cơ hội học tập cho cô con gái. Với anh Ninh, giúp đỡ một hoàn cảnh không chỉ là giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn là tìm cách để người được giúp có thêm điều kiện vươn lên.

Anh Ninh cùng Ủy ban MTTQ xã trao 27.000.000 đồng tiền quyên góp, hỗ trợ cô Đào Thị Hiền, giáo viên Trường tiểu học Hùng Thành, bị tai nạn giao thông cùng hai con ẢNH: TGCC

Chung tay khi hoạn nạn

Năm 2023, anh Lê Đình Kế, một người dân trong xóm đang lao động tại Đài Loan, đột ngột qua đời. Nhận tin, anh Ninh nhanh chóng vận động các nhà hảo tâm quyên góp hơn 100 triệu đồng, giúp gia đình lo liệu hậu sự và đưa anh Kế trở về quê nhà.

Năm 2024, chị Đào Thị Hiền, giáo viên Trường tiểu học Hùng Thành, cùng hai con gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh Ninh tiếp tục kêu gọi cộng đồng hỗ trợ gia đình 27 triệu đồng, góp phần san sẻ gánh nặng trong lúc khó khăn.

Trao quà hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Hữu Đức, xóm Lạc Thành, bị bệnh tim và không may bị ngã, chấn thương sọ não, với số tiền 10.300.000 đồng ẢNH: TGCC

Với anh Nguyễn Hữu Đức ở xóm Lạc Thành, nghịch cảnh càng thêm chồng chất khi anh mắc bệnh tim bẩm sinh, mồ côi cha từ nhỏ rồi không may bị ngã, chấn thương sọ não trong lúc lao động. Biết tin, anh Ninh vận động mọi người đóng góp 10,3 triệu đồng để gia đình có thêm kinh phí lo viện phí.

Tại xóm Kim Thành, sau khi một gia đình mất con vì đuối nước, anh Ninh cũng kết nối các nhà hảo tâm, vận động được 60,15 triệu đồng hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn đau thương.

Gần đây, vụ việc đặc biệt đau lòng tại Đồng Nai khiến ba mẹ con trong gia đình anh Nguyễn Viết Quang, người quê xã Giai Lạc đang làm ăn xa, tử vong. Anh Ninh tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay. Trong thời gian ngắn, số tiền 119.691.000 đồng được quyên góp và trao cho gia đình thông qua anh cùng Ban công tác Mặt trận, góp phần lo hậu sự, đưa những người đã khuất về quê an nghỉ.

Mỗi hoàn cảnh là một nỗi đau khác nhau, nhưng điểm chung là sự giúp đỡ được kết nối kịp thời, khi các gia đình cần một điểm tựa để vượt qua biến cố. Những khoản đóng góp không thể xóa đi mất mát, song có thể san sẻ gánh nặng vật chất, giúp người ở lại có thêm sức lực để bước tiếp.

Trao quà cho gia đình anh Hoan có con bị đuối nước xóm Kim Thành 60.150.000 đồng ẢNH: TGCC

Mạch nguồn yêu thương chảy mãi

Từ căn nhà dành cho mẹ con chị Niệm đến những khoản hỗ trợ gia đình có người gặp tai nạn, bệnh tật hay qua đời, hành trình thiện nguyện của anh Đào Quang Ninh được nối dài bằng những lời kêu gọi và sự chung tay của cộng đồng.

Đằng sau mỗi khoản tiền quyên góp là nhiều tấm lòng cùng hướng về người đang gặp khó khăn. Người góp ít, người góp nhiều; người trực tiếp giúp sức, người kết nối để sự sẻ chia đến đúng nơi cần đến. Anh Ninh là một trong những người khởi xướng, kết nối những tấm lòng ấy thành sự hỗ trợ thiết thực.

Với những gia đình từng trải qua thời khắc khó khăn nhất, sự giúp đỡ không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà còn ở cảm giác được quan tâm, chở che. Họ biết rằng giữa lúc hoạn nạn, vẫn có những người sẵn lòng chìa tay.

Từ mái nhà nhỏ ấm áp nơi xóm Hồng Lĩnh năm nào, những nhịp cầu nhân ái ấy đã vươn xa đến với những cảnh đời bất hạnh ở khắp mọi nơi. Một bàn tay đưa ra có thể nắm lấy một bàn tay khác, một lời sẻ chia có thể đánh thức muôn vàn tấm lòng thảo thơm.

Và cứ thế, từ một điểm tựa ban đầu, mạch nguồn yêu thương ấy lại tiếp tục chảy mãi - bền bỉ, lặng thầm và chẳng bao giờ ngừng lại.