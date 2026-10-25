Người phụ nữ mang 'thanh âm' đến thế giới lặng lẽ

Ở nơi ấy, có một bông hoa hướng dương kiên định quay về phía mặt trời, biến giới hạn khiếm khuyết của bản thân thành một hành trình tự do không biên giới. Đó là cô Dương Phương Hạnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Người khiếm thính (CED) TP.HCM.

Nơi ươm mầm những ước mơ không lời

Tôi sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Đằng sau sự sầm uất và ánh đèn hoa lệ của phố thị, ký ức tuổi thơ của tôi lại bị bao phủ bởi mảng màu tối của tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Mặc cảm vì gia đình chỉ có hai con gái, mỗi lần giận dữ hay say khướt, ba lại trút đòn roi xuống tấm lưng gầy của mẹ và hai chị em tôi.

Đỉnh điểm là một trận bạo hành khiến thính giác của tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Trong nỗi sợ hãi có thể bị điếc vĩnh viễn, tôi tìm đến Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Người khiếm thính (CED) để học ngôn ngữ ký hiệu, chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất: khi âm thanh hoàn toàn biến mất.

May mắn thay, nhờ điều trị kịp thời, thính giác của tôi dần phục hồi. Nhưng khoảng thời gian gắn bó tại CED đã mở ra trong tôi một góc nhìn hoàn toàn khác về số phận con người. Tại đây, lần đầu tiên tôi chạm vào thế giới vô thanh - nơi không có tiếng vang của ngôn từ, nhưng lại ngập tràn những rung cảm mãnh liệt.

Tác giả học tập tại CED ẢNH: TGCC

Tôi dành sự tri ân và kính trọng đặc biệt cho cô Dương Phương Hạnh, Giám đốc kiêm người sáng lập CED. Cũng là một người khiếm thính, nhưng bằng nghị lực và trái tim nhân ái, cô đã dựng xây một "ngôi nhà thứ hai" cho biết bao mảnh đời bất hạnh.

Điểm tựa cho cộng đồng khiếm thính

Sinh ra với đôi tai không thể nghe trọn vẹn những âm thanh của cuộc sống, cô Dương Phương Hạnh từng đối mặt với muôn vàn rào cản. Nhưng thay vì gục ngã, cô chọn cách kiên cường vươn lên. Cô nỗ lực học tập gấp nhiều lần người bình thường, học cách quan sát, đọc hình miệng, luyện phát âm và theo đuổi con đường tri thức đến cùng.

Tuy nhiên, câu chuyện của cô không dừng lại ở nỗ lực cá nhân. Thấu cảm với những trẻ em và thanh thiếu niên khiếm thính đang bị cô lập vì rào cản ngôn ngữ, cô quyết định thành lập CED. Suốt gần hai thập kỷ qua, cô Hạnh cùng trung tâm đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng người khiếm thính.

Cô Dương Phương Hạnh tại CED ẢNH: TGCC

Tại CED, các em nhỏ không chỉ được học ngôn ngữ ký hiệu, học văn hóa mà còn được hỗ trợ học phí, máy trợ thính và trang bị kỹ năng sống. Những chiếc máy trợ thính không chỉ mang lại âm thanh vật lý, mà còn mở ra cánh cửa hy vọng, kết nối các em với thế giới bên ngoài. Khi các em trưởng thành, trung tâm tiếp tục đồng hành dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp người khiếm thính tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Chữa lành những vết thương

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi bỗng thấy cuộc đời như một chuyến hành trình với những khả năng vô hạn cùng bao biến chuyển kỳ diệu từ "rác thành hoa". Từ một đứa trẻ từng bị bạo hành, bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, suýt đánh mất thính giác và tương lai... giờ đây tôi đã trưởng thành, có thể tự lập để chăm sóc tốt cho mẹ và bản thân, đồng thời từng bước theo đuổi những ước mơ thuở nhỏ, giống như hai câu thơ đúc kết thật đẹp về sự chuyển hóa:

"Hoa thành rác bởi thời gian,

Rác thành hoa bởi vượt ngàn khổ đau..."

Hoạt động của CED tại Thảo Cầm Viên ẢNH: TGCC

Thế giới của người khiếm thính có thể vắng bóng những âm thanh rộn rã của cuộc sống thường nhật, nhưng chưa bao giờ thiếu đi những giai điệu tuyệt đẹp và trong trẻo của tâm hồn. Những người bạn khiếm thính mà tôi từng có cơ duyên gặp gỡ tại CED chính là những minh chứng sống động nhất cho sức sống mãnh liệt và tinh thần "sống đẹp". Họ giao tiếp bằng đôi bàn tay, cảm nhận thế giới bằng ánh mắt và trao gửi yêu thương bằng một trái tim chân thành. Ở đó, tôi học được rằng rào cản lớn nhất của con người không nằm ở sự khiếm khuyết thể xác, mà nằm ở sự đầu hàng trong tâm trí.

Hành trình vượt qua mọi rào cản của cô Dương Phương Hạnh và CED đã nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, khi đối mặt với bất kỳ khiếm khuyết nào - dù là thể xác hay hoàn cảnh gia đình - điều duy nhất quyết định giới hạn của con người chính là ý chí chiến đấu, tinh thần học tập và khát vọng vươn lên không ngừng. Hành trình đó cũng là minh chứng cho một triết lý sống giản dị: Sự tử tế và tình yêu thương có thể xóa mờ mọi rào cản. Những bông hoa hướng dương lặng lẽ ấy vẫn đang tiếp tục tỏa sáng, nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự thấu hiểu, sẻ chia và khát vọng sống đẹp dưới ánh mặt trời.