'Thầy giáo mùa xuân' của người khiếm thính

L ỚP VẼ KHÔNG LỜI

Đôi tay Huỳnh Văn Xuân thoăn thoắt vẽ những ký hiệu trong không gian, nội dung xoay quanh cách cầm bút chì ký họa. Bên dưới, quanh những giá vẽ, học trò của anh chăm chú dõi theo. Có bạn gật gù, có bạn khẽ cười nhưng tất cả đều chìm trong lặng im của thế giới không lời. Lớp học do Xuân khởi xướng hơn 1 năm qua đã trở thành niềm vui mỗi tuần, nơi những bạn trẻ khiếm thính tìm thấy sự háo hức chờ đợi.

Anh kể, ngày nhỏ anh có một người bạn bị điếc bẩm sinh. Khi ấy, bạn chưa biết chữ, cũng chưa được học ngôn ngữ ký hiệu. Giữa khoảng cách mênh mông của 2 thế giới, cả hai chỉ còn cách tìm đến ngôn ngữ cơ thể và… tranh vẽ. "Bạn tôi vẽ rất đẹp. Nhờ những bức tranh, tôi hiểu được câu chuyện bạn muốn truyền tải", Xuân nhớ lại. Những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ không chỉ nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật mà còn tạo nên sự đồng cảm đặc biệt trong Xuân đối với cộng đồng khiếm thính. Với Xuân, sự khác biệt ấy không phải là rào cản mà là một dạng ngôn ngữ khác cần được lắng nghe và thấu hiểu.

Huỳnh Văn Xuân (bìa phải) cùng những người khiếm thính học vẽ trong buổi workshop ở cố đô Huế ẢNH: PHI LONG

Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Nghệ thuật Huế, Xuân vào Đà Nẵng để khởi nghiệp với nghề vẽ tranh minh họa sách. Công việc đưa Xuân gặp những người trẻ khiếm thính, để rồi những ký ức tuổi thơ lại ùa về. Xuân quyết định mở lớp dạy vẽ miễn phí cho cộng đồng người khiếm thính từ tháng 4.2024. Ở Đà Nẵng rồi quê hương xứ Huế, anh đã mở những buổi workshop đặc biệt dành cho các bạn trẻ khiếm thính. Để đồng hành cùng học trò, Xuân còn kiên trì tự học ngôn ngữ ký hiệu. Và chỉ hơn 1 năm, Xuân đã có thể vừa dùng biểu cảm khuôn mặt vừa dùng ký hiệu để giao tiếp nhuần nhuyễn với học trò của mình.

Huỳnh Văn Xuân hướng dẫn các bạn khiếm thính sử dụng cọ trong viết thư pháp

"Có khoảng 20 bạn khiếm thính đến từ các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi… quy tụ dưới khóa học vẽ do tôi đứng lớp. Chỉ vài buổi mỗi tháng nhưng qua hơn 1 năm, nhiều bạn đã tiến bộ thấy rõ. Đặc biệt, có nhiều bạn rất có năng khiếu với hội họa, có triển vọng lấy nghề hội họa để mưu sinh trong tương lai…", Xuân chia sẻ.

T HẮP LÊN NHỮNG HY VỌNG

Tôi nhờ Xuân ra ký hiệu để hỏi Khánh Như (14 tuổi) về những cảm xúc khi tham gia lớp vẽ. "Em rất vui khi được học với thầy Xuân. Nhờ thầy mà giờ em đã tự tin khi đặt bút vẽ, không lo bị sai cách. Em thích nhất là ký họa chân dung với bút chì. Em đang cố gắng mỗi ngày để vẽ tốt hơn", Như nói thông qua lời dịch của Xuân. Xuân đánh giá cao khả năng ký họa của em và nhận định, nếu được rèn luyện tốt, Như hoàn toàn có khả năng lấy nghề hội họa để mưu sinh.

Những học trò khiếm thính có thể tự viết tên mình một cách nghệ thuật là niềm vui của họa sĩ Huỳnh Văn Xuân

“Thầy giáo mùa xuân” dùng ký hiệu để trao đổi với các học viên khiếm thính

Xuân kể, mỗi buổi đến lớp, tùy vào trình độ của học trò mà anh sẽ lần lượt truyền đạt những kiến thức về hội họa, từ bố cục, tỷ lệ, ánh sáng… cho đến kỹ thuật vẽ, dùng màu. Xuân luôn nói với các học trò rằng, để tự tin thì phải có kiến thức. Vẽ thì ai cũng vẽ được, nhưng vẽ đúng và vẽ đẹp thì cần phải học. Bởi vậy, Xuân luôn khích lệ để tạo sự tự tin cho các bạn trẻ khiếm thính. "Tôi hay nói, các bạn đang được học vẽ với một họa sĩ và các bạn hãy tin những gì mình được học và đang làm. Còn tôi sẽ nỗ lực hết mình để các bạn có thể thể hiện được những gì mình nghĩ qua tranh vẽ", Xuân trải lòng. Xuân nhận thấy các bạn khiếm thính có khả năng tập trung rất cao. Khi cầm bút, họ mải miết chìm trong thế giới sáng tạo của riêng mình.

Họa sĩ trẻ Huỳnh Văn Xuân luôn dành những tình cảm đặc biệt với cộng đồng người khiếm thính

Đối với Xuân, dạy vẽ cho người khiếm thính không chỉ là dạy kỹ năng mà quan trọng hơn là giúp họ tìm lại sự tự tin trong cuộc sống. Xuân cho biết, anh không muốn ai đó mua sản phẩm chỉ vì thương tác giả là người khiếm thính. Thông qua kênh Facebook và TikTok (Thầy giáo mùa xuân), anh đăng tải nhiều bức tranh của học trò và nhận được lời đề nghị mua tranh. Nhưng Xuân không bán vì anh biết rằng, tranh của học trò tuy tốt lên từng ngày nhưng vẫn chưa đạt được độ chín về thẩm mỹ. Nếu có bán, thì sản phẩm phải thực sự có giá trị. "Tôi muốn mọi người công nhận năng lực thật sự của các bạn. Có nhiều bạn sau này có thể sống được bằng nghề vẽ tranh tường, tranh truyền thần, đồ họa…; nhưng trước hết phải kiên trì rèn luyện để xã hội ghi nhận các bạn như một người bình thường", anh nói.

Ước mơ của Xuân là có một xưởng nghệ thuật nhỏ, nơi người khiếm thính và những bạn trẻ đam mê hội họa có thể học tập, sáng tạo và tự tin mưu sinh bằng chính khả năng của mình. Có lẽ cũng bởi khát vọng gieo niềm tin ấy mà trong trái tim những học trò đặc biệt, anh được gọi bằng cái tên giản dị "thầy giáo mùa xuân", người mang lại hơi ấm, khởi đầu mới và niềm hy vọng cho thế giới vốn lặng im. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ anh Xuân qua số điện thoại: 0964.758.426.