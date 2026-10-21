Thượng tọa gieo thiện duyên, vun đắp tình người

Tấm lòng từ bi, bác ái của thượng tọa

Thượng tọa Thích Phước Huệ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Quê Hương, gắn hoạt động Phật giáo với công tác an sinh xã hội, khuyến học và chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực.

Thượng tọa Thích Phước Huệ tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại chương trình Tháng tám nghĩa tình ẢNH: TGCC

Thượng tọa Thích Phước Huệ cho rằng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và giáo lý Đức Phật có nhiều điểm tương đồng, nhất là trong giáo dục, an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo. Từ tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, ông vận động phật tử, nhà hảo tâm cùng chăm lo đời sống người dân, góp phần xây dựng quê hương.

Ngày 20.9, tại chùa Quê Hương, thượng tọa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh và Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tháng tám nghĩa tình”, triển khai mô hình “Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo”.

Chương trình trao 126 suất học bổng cho học sinh khó khăn, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng hiện vật; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; trao 500 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, 1.500 phần bánh trung thu và lồng đèn được trao đến thiếu nhi tại hai xã. Tổng kinh phí chương trình gần 989 triệu đồng.

Trước đó, vào mùng 5 tết, thượng tọa cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tại địa phương, phật tử và các nhà hảo tâm trao 130 phần quà cho người già neo đơn, người khuyết tật, công nhân vệ sinh, người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh; đồng thời tri ân những người làm công quả tại chùa. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập và tiền mặt, với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Phước Huệ tặng quà cho các hộ yếu thế tại chương trình Tháng tám nghĩa tình ẢNH: TGCC

Không chỉ chăm lo người dân tại địa phương, thượng tọa còn tham gia các hoạt động cứu trợ tại những vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Từ ngày 27 - 29.9.2024, ông cùng đoàn từ thiện Chung một tấm lòng đến Tuyên Quang và Lào Cai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), trao hơn 1.100 phần quà và hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Cuối năm 2020, trong chương trình “Về miền Trung vì đồng bào ruột thịt”, thượng tọa cùng các nhà hảo tâm trao gần 5.000 phần quà, tổng trị giá hơn 3 tỉ đồng, cho người dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thượng tọa Thích Phước Huệ tặng quà cho các hộ yếu thế tại chương trình Tháng tám nghĩa tình ẢNH: TGCC

Chăm lo việc học, hướng đến tương lai

Sinh năm 1980, tên thật Nguyễn Hữu Bình, quê xã Phú Thọ, thượng tọa Thích Phước Huệ xuất gia từ nhỏ, trải qua nhiều năm tu học giáo lý nhà Phật. Ông cũng quan tâm nghiên cứu văn hóa Phật giáo địa phương, là chủ biên cuốn sách Những cơ sở Phật giáo tỉnh Đồng Tháp xưa và nay, do NXB Phương Đông ấn hành năm 2017.

Thượng tọa Thích Phước Huệ tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại chương trình Tháng tám nghĩa tình ẢNH: TGCC

Bên cạnh các hoạt động Phật sự, thượng tọa chú trọng khuyến học, khuyến tài, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình được triển khai gồm tặng thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp, học bổng, sách vở, cặp, bút và đồng phục; xây dựng quỹ khuyến học tại chùa; hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh Trường THPT Tam Nông và Trường THPT Tràm Chim. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động này hơn 200 triệu đồng.

Mỗi mùa hè, chùa Quê Hương tổ chức 1 - 2 khóa tu “Xứ sở Sen hồng”, mỗi khóa kéo dài một tuần, thu hút hơn 200 bạn trẻ từ 10 đến trên 20 tuổi. Bên cạnh thời gian tu học, các em được tham gia hoạt động vui chơi trong môi trường lành mạnh, rèn luyện tính tự lập, cách ứng xử và ý thức bảo vệ môi trường.

Theo thượng tọa, việc chăm lo cho người trẻ không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất mà còn cần tạo điều kiện để các em hình thành lối sống tích cực, biết quan tâm đến gia đình và cộng đồng.

Từ năm 2020 đến nay, thượng tọa đã vận động thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội như hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật; xây nhà tình thương, cầu, đường; trao quà trung thu, học bổng và thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Chùa cũng tổ chức các hoạt động như phóng sinh, Phiên chợ Quê Hương và Phiên chợ 0 đồng, hỗ trợ hơn 10.000 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn và trao 138 suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học. Tổng trị giá các hoạt động được thống kê hơn 10 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Hoàng Hoa, phật tử chùa Quê Hương, đồng thời là một nhà hảo tâm tại xã Tràm Chim, cho biết bà trân trọng những việc làm của thượng tọa, nhất là trong công tác an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài và hướng dẫn phật tử sống tốt, biết sẻ chia với người khó khăn. Bà cho biết sẽ tiếp tục thực hành những điều được thượng tọa hướng dẫn để sống tốt đời, đẹp đạo.

Bà Mai Thị Ngọc Nhung, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tràm Chim, đánh giá các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội và khuyến học, khuyến tài của thượng tọa đã góp phần vào phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Thượng tọa Thích Phước Huệ tặng học bổng cho học sinh khó khăn tại chương trình Tháng tám nghĩa tình ẢNH: TGCC

Hướng đến công trình phục vụ cộng đồng

Một trong những dự án thượng tọa đang triển khai là cơ sở hỏa táng An viên Quê Hương tại xã Phú Thọ, cạnh Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Theo thông tin từ thượng tọa, sau khi được chính quyền địa phương chấp thuận, công trình được định hướng cung cấp dịch vụ hỏa táng miễn phí cho người qua đời, đồng thời hỗ trợ nơi tổ chức tang lễ và thờ tự. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 50 tỉ đồng.

Cơ sở có diện tích khoảng 2 ha, dự kiến gồm khu hỏa táng, nhà tang lễ, nhà mai táng, nhà thờ trăm họ để thờ tro cốt, bếp ăn 0 đồng và khu hoa viên. Công trình được định hướng phục vụ lâu dài, góp phần giảm nhu cầu mở rộng quỹ đất và hạn chế tác động đến môi trường.

Thượng tọa mong tiếp tục nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm để công trình sớm hoàn thành, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Với những đóng góp trong công tác an sinh xã hội và khuyến học, khuyến tài, thượng tọa Thích Phước Huệ được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại Đồng Tháp trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.