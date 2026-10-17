Sống chung với thiên tai: Phải sẵn sàng trước khi nước dâng

Những ngày đầu tháng 10.2026, trở lại bên bờ sông Cái ở P.Hàm Thắng (Lâm Đồng), PV Thanh Niên gặp chị Nguyễn Thanh Thanh Thy và anh Nguyễn Ngọc Vương ở tổ dân phố Phú Hòa. Gần 1 năm sau trận lũ cuốn trôi căn nhà cũ, gia đình nhỏ đã có mái ấm mới.

Đây là một trong 6 căn nhà ở P.Hàm Thắng được xây dựng trong "Chiến dịch Quang Trung", sau khi nhà cũ bị lũ cuốn trôi rạng sáng 4.12.2025. Kinh phí do chính quyền địa phương vận động, phần lớn được Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ.

Nhà tránh lũ cộng đồng ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) giúp người dân yên tâm hơn khi mùa mưa bão đến ẢNH: HỮU TÚ

Chị Thy vừa sinh con thứ 3 hơn 1 tháng, ở nhà chăm con và nuôi heo; anh Vương làm thợ hồ để lo cho 2 con lớn đi học. Ngày 23.9 vừa qua, nước sông Cái dâng tràn vào nhà, vợ chồng chị kịp di dời tài sản với sự hỗ trợ của khu phố.

Căn nhà mới giúp gia đình có điểm tựa để bắt đầu lại. Nhưng sau những lần chạy lũ, họ hiểu rằng nhà ở kiên cố chưa đủ; còn phải tính trước cách bảo vệ tài sản và nơi tránh trú khi nước dâng vượt khả năng chịu đựng của căn nhà.

C ẢNH BÁO SỚM ĐỂ NGƯỜI DÂN KỊP SƠ TÁN

Ngay sát cầu Xóm Hộ (P.Hàm Thắng), anh Nguyễn Văn Hùng vẫn nhớ trận lũ rạng sáng 4.12 năm ngoái. "Năm ngoái nhà tôi ngập gần tới nóc", anh kể.

Nhờ nhà xây kiên cố và kịp di dời tài sản, gia đình anh không thiệt hại nhiều. Sau lũ, gia đình được chính quyền hỗ trợ 5 triệu đồng khắc phục hậu quả. Theo anh Hùng, nếu hồ Sông Quao xả tràn với lưu lượng 120 m³/giây, nhà anh và nhà cha vợ bên cạnh có thể ngập sâu hơn 1 m.

Ông Ngô Tấn Hoài, cha vợ anh Hùng, cũng vừa trải qua một lần chạy lũ. Ngày 24.9, nước tràn vào 8 sào đất trồng rau hành, làm hư hại toàn bộ. Lần này, gia đình chủ động ứng phó khi nhận được thông báo. "Bà con chúng tôi kiến nghị khi xả nước hồ thì thông báo sớm để dân biết mà chủ động chạy lũ", ông Hoài nói.

Một căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Nguyễn Anh Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, cho biết năm nay đơn vị chủ động điều tiết hồ Sông Quao. Dù lượng mưa không lớn, hồ vẫn được xả tràn dưới 100 m³/giây để tạo dung tích đón lũ.

Với người dân sống ven sông, thông tin điều tiết hồ rất quan trọng. Cảnh báo càng sớm, họ càng có thời gian di chuyển tài sản và chuẩn bị ứng phó. Thông tin chỉ phát huy tác dụng khi đến được người dân kịp thời, dễ hiểu và đi kèm hướng dẫn cụ thể việc cần làm.

Sau trận lũ năm trước, cách ứng phó tại các khu dân cư ven sông Cái cũng thay đổi. Ông Trần Văn Sang, Phó chủ tịch UBND P.Hàm Thắng, cho biết người dân đã chủ động di dời tài sản khi có cảnh báo thay vì chờ lực lượng chức năng vận động.

Đêm 24.9, trước dự báo nước sông Cái có thể dâng cao, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự P.Hàm Thắng phát lệnh di dời 275 hộ, gần 1.000 nhân khẩu. Việc di dời được triển khai kịp thời, không để xảy ra thiệt hại. Các khu dân cư ven sông Cái hiện được lắp đặt thiết bị báo động lũ. Từ tháng 4.2026, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự P.Hàm Thắng cũng xây dựng phương án ứng phó nguy cơ ngập lụt do mưa lớn, xả lũ, nước sông Cái, sông Cạn dâng cao kết hợp triều cường.

Chị Thy sinh con thứ 3 trong căn nhà mới ẢNH: QUẾ HÀ

Phương châm "4 tại chỗ" được triển khai khi có tình huống khẩn cấp. Ngoài lực lượng công an, quân sự, các tổ phản ứng nhanh tại khu phố được thành lập, tập huấn và sẵn sàng ứng trực 24/7 khi có lệnh.

N HÀ TRÁNH LŨ CỘNG ĐỒNG LÀ ĐIỂM TỰA CHUNG

Ở Đắk Lắk, bên cạnh xây dựng nhà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chính quyền còn đầu tư những nơi tránh trú chung. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đắk Lắk, giai đoạn 1 dự án xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 27 xã, phường có tổng mức đầu tư hơn 170 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh. Các công trình được thiết kế 2 tầng, diện tích sàn từ 284 - 342 m².

Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, bà Võ Thị Bông (74 tuổi) cho hay những nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ giúp người dân yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão đến. Hiện thôn có 2 căn nhà tránh lũ cộng đồng.

Ông Hoài bên vườn rau bị hư hại sau trận ngập ngày 24.9 vừa qua ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết địa phương được đầu tư 13 căn nhà tránh lũ cộng đồng, trong đó 12 căn từ ngân sách và 1 căn từ nguồn xã hội hóa. Các công trình đã hoàn thành, phục vụ sinh hoạt và tránh trú khi có thiên tai. Những điểm tránh trú chung cần thiết với các hộ không có gác cao hoặc nhà ở không đủ an toàn. Để phát huy hiệu quả, nơi trú tránh phải gắn với phương án di chuyển và thời điểm sơ tán cụ thể.

Từ những căn nhà mới bên sông Cái đến các điểm tránh trú cộng đồng ở vùng hạ du sông Ba (Đắk Lắk), người dân đang có thêm điều kiện để ứng phó với lũ. Tuy nhiên, nhà ở, thiết bị báo động hay nơi sơ tán chỉ là từng mắt xích. Khả năng giảm thiệt hại còn phụ thuộc vào việc cảnh báo có đến đúng lúc, người dân có biết phải làm gì, và lực lượng tại chỗ có thể tổ chức di dời nhanh chóng hay không.

Sông Cái sáng 7.10 với lưu lượng xả tràn 100 m3 từ hồ sông Quao ẢNH: QUẾ HÀ