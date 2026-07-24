Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai

Trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ngày 11.7 khiến nhiều công trình nhà ở, hạ tầng giao thông và sản xuất nông nghiệp tại Sơn La bị ảnh hưởng lớn.

Theo thống kê của UBND xã Ngọc Chiến (Sơn La), địa bàn ghi nhận 23 ngôi nhà bị sạt lở, trong đó 3 căn bị vùi lấp, sập đổ hoàn toàn; 21 vị trí trên tuyến tỉnh lộ 109 qua địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng và 9 tuyến mương, 1 công trình nước sinh hoạt cùng 22 ha lúa, 40 lồng cá bị vùi lấp. Tổng thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Lũ quét, sạt lở gây ảnh hưởng nặng nề tại Sơn La ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Trước tình trạng khẩn cấp này, Tiểu đoàn 2 (thuộc Trung đoàn CSCĐ số 2, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an) đã khẩn trương hành quân lên vùng tâm lũ để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của trung tá Lê Thế Huy, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe chuyên dụng và đầy đủ trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ đã tới xã Ngọc Chiến để làm nhiệm vụ.

Thủy điện Nậm Khốt bị ảnh hưởng sau trận lũ quét ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Đại diện Bộ Tư lệnh CSCĐ cho hay, trong ngày 20.7, lực lượng đã tiếp cận các điểm sạt lở nặng nhất, hỗ trợ 3 hộ dân dọn dẹp hàng chục m3 đất, đá tràn vào nhà, để người dân có nơi ở an toàn.

Trước nguy cơ sập đổ của các công trình sau ảnh hưởng của thiên tai, ngày 21.7, lực lượng CSCĐ đã hỗ trợ 5 hộ dân tháo dỡ nhà cửa, thu gom tài sản và vận chuyển đến vị trí an toàn.

Lực lượng CSCĐ giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Trong 2 ngày 22 - 23.7, lực lượng đã chia thành nhiều mũi, một mặt hỗ trợ dọn đất đá sạt lở ở khu vực thủy điện Nậm Khốt, mặt khác hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà hư hỏng, dọn hàng tấn đất đá ở các tuyến đường dân sinh để bà con đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa thiết yếu.