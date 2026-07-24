Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai

Trần Cường
Trần Cường

Sau trận lũ quét, sạt lở, nhiều căn nhà, tuyến đường ở Sơn La bị ảnh hưởng. Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, gần 100 chiến sĩ CSCĐ đã lên đường làm nhiệm vụ.

Trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ngày 11.7 khiến nhiều công trình nhà ở, hạ tầng giao thông và sản xuất nông nghiệp tại Sơn La bị ảnh hưởng lớn.

Theo thống kê của UBND xã Ngọc Chiến (Sơn La), địa bàn ghi nhận 23 ngôi nhà bị sạt lở, trong đó 3 căn bị vùi lấp, sập đổ hoàn toàn; 21 vị trí trên tuyến tỉnh lộ 109 qua địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng và 9 tuyến mương, 1 công trình nước sinh hoạt cùng 22 ha lúa, 40 lồng cá bị vùi lấp. Tổng thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 1.
Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 2.
Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 3.
Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 4.

Lũ quét, sạt lở gây ảnh hưởng nặng nề tại Sơn La

 ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Trước tình trạng khẩn cấp này, Tiểu đoàn 2 (thuộc Trung đoàn CSCĐ số 2, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an) đã khẩn trương hành quân lên vùng tâm lũ để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của trung tá Lê Thế Huy, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe chuyên dụng và đầy đủ trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ đã tới xã Ngọc Chiến để làm nhiệm vụ.

Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 5.
Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 6.
Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 7.

Thủy điện Nậm Khốt bị ảnh hưởng sau trận lũ quét

 ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Đại diện Bộ Tư lệnh CSCĐ cho hay, trong ngày 20.7, lực lượng đã tiếp cận các điểm sạt lở nặng nhất, hỗ trợ 3 hộ dân dọn dẹp hàng chục m3 đất, đá tràn vào nhà, để người dân có nơi ở an toàn.

Trước nguy cơ sập đổ của các công trình sau ảnh hưởng của thiên tai, ngày 21.7, lực lượng CSCĐ đã hỗ trợ 5 hộ dân tháo dỡ nhà cửa, thu gom tài sản và vận chuyển đến vị trí an toàn.

Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 8.

Lực lượng CSCĐ giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn

ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Trong 2 ngày 22 - 23.7, lực lượng đã chia thành nhiều mũi, một mặt hỗ trợ dọn đất đá sạt lở ở khu vực thủy điện Nậm Khốt, mặt khác hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà hư hỏng, dọn hàng tấn đất đá ở các tuyến đường dân sinh để bà con đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 9.
Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 10.
Gần 100 CSCĐ giúp nhân dân Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 11.

CSCĐ giúp người dân tháo dỡ nhà cửa, di chuyển vật liệu đến vị trí an toàn để dựng lại nhà sau thiên tai

 ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Tin liên quan

Bộ Tư lệnh CSCĐ liên tục tung quân ứng cứu đồng bào vùng lũ

Bộ Tư lệnh CSCĐ liên tục tung quân ứng cứu đồng bào vùng lũ

Bộ Tư lệnh CSCĐ (K02, Bộ Công an) liên tục huy động lực lượng ứng cứu các các địa phương bị ảnh hưởng bão, lũ. Hàng ngàn chiến sĩ đang ngày đêm hỗ trợ người dân sơ tán, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn và cấp phát nhu yếu phẩm…

Khám phá thêm chủ đề

Sơn La Mưa lũ thiên tai Sạt lở Mưa lũ tại Sơn La Bộ Tư lệnh CSCĐ

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận