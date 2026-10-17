Tôn vinh 225 tổ chức, cá nhân đóng góp cho công tác an sinh xã hội

Tối 17.10, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026, với chủ đề "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào".

Dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, ông Phạm Gia Túc và các đại biểu tham dự chương trình ẢNH: QUANG VINH

Huy động nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo

Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Tại chương trình, 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được tôn vinh vì những đóng góp thiết thực trong hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9.2026.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và ông Phạm Gia Túc vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu ẢNH: PHAN LINH

Trong số này, có 39 tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 23 ngân hàng, tổ chức tín dụng; 26 tập đoàn, doanh nghiệp cổ phần, tư nhân; 30 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 9 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài; 21 tổ chức, cá nhân tôn giáo; 16 câu lạc bộ, đội, nhóm từ thiện xã hội; 6 văn nghệ sĩ, vận động viên; 40 doanh nhân, nhà hảo tâm cùng các bệnh viện tư nhân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức quốc tế.

Ban tổ chức cho biết, giai đoạn 2024 - 2026, công tác an sinh xã hội được triển khai trong bối cảnh thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và sinh kế.

Các tập thể và cá nhân được vinh danh tại chương trình ẢNH: PHAN LINH

Năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động hơn 7.305 tỉ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, góp phần xây mới, sửa chữa 53.646 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ hơn 1,86 triệu lượt người khám, chữa bệnh và hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên, người phát triển sản xuất.

Năm 2025, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước hỗ trợ xây mới, sửa chữa 334.234 căn nhà, huy động hơn 24.700 tỉ đồng. Sau bão Yagi năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp nhận hơn 5.303 tỉ đồng cứu trợ; đợt vận động năm 2025 đạt hơn 4.150 tỉ đồng.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và anh Bùi Quang Huy vinh danh các cá nhân tiêu biểu ẢNH: VŨ ĐỨC

Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, chương trình trân trọng tôn vinh 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu, đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, văn nghệ sĩ, kiều bào và bạn bè quốc tế.

Đằng sau những tấm gương ấy là nghĩa tình của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước, sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, người lao động, từ những cụ già trích tiền dưỡng già đến các em nhỏ dành tiền tiết kiệm ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại chương trình ẢNH: PHAN LINH

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, tri ân những nghĩa cử cao đẹp, đồng thời khẳng định việc biểu dương không chỉ nhằm ghi nhận đóng góp mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy ý thức vì cộng đồng.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, trong kỷ nguyên phát triển mới, cùng với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nhất là đối với người nghèo và người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, không chỉ hỗ trợ khó khăn trước mắt mà còn chú trọng tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo vươn lên bền vững. Việc vận động, quản lý và sử dụng nguồn lực đóng góp cần được đổi mới, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Ban tổ chức vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại chương trình ẢNH: VŨ ĐỨC

Bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đồng bào trong, ngoài nước tiếp tục hưởng ứng Quỹ "Vì người nghèo" các cấp cùng các chương trình an sinh xã hội. Mỗi căn nhà đại đoàn kết, suất học bổng hay sinh kế được trao đi đều góp phần thắp sáng niềm tin, giúp người nghèo ổn định cuộc sống.

Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ tin tưởng tinh thần đại đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào sẽ tiếp tục được phát huy, tạo thêm nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ở trong và ngoài nước chung tay ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" cùng các chương trình an sinh xã hội. Ngay tại chương trình ban tổ chức đã công bố số tiền được ủng hộ là hơn 336 tỉ đồng.