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    Cô giáo bán vé số ở tuổi xế chiều vẫn miệt mài 'gieo' chữ

    Bài và ảnh: Bùi Việt Hưng
    Bài và ảnh: Bùi Việt Hưng
    (TP.HCM)
    Hơn 10 năm sống trong căn nhà trọ, cô Nguyễn Thị Ba (sinh năm 1948) vẫn ngày ngày bán vé số mưu sinh, dành một phần thu nhập duy trì lớp học tình thương. Với cô, tuổi nghỉ hưu không khép lại nghề dạy học mà mở ra cơ hội tiếp tục gieo con chữ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

    Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, cô Nguyễn Thị Ba vẫn dành một phần lương hưu và tiền bán vé số để duy trì lớp học tình thương tại phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một (cũ).

    Cô giáo bán vé số ‘gieo mầm cho những ước mơ’ - Ảnh 1.

    Ở tuổi 78, thay vì nghỉ ngơi, cô Ba vẫn rong ruổi qua những con hẻm bán vé số, chắt chiu từng khoản thu nhập để trang trải cuộc sống và lo cho học trò nghèo

    Từng là giáo viên, cô Ba hiểu giá trị của con chữ đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, cô vẫn kiên trì duy trì lớp học tình thương, giúp các em có cơ hội tiếp tục đến trường.

    Học trò của cô có em bán vé số, có em nhặt ve chai. Gặp những em khó khăn, cô đều động viên đến lớp, đồng thời chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và đôi khi cả những món quà nhỏ. Không chỉ dạy chữ, cô còn kiên nhẫn động viên, giúp các em thêm tự tin và nuôi dưỡng ước mơ dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn.

    Cô giáo bán vé số ‘gieo mầm cho những ước mơ’ - Ảnh 2.

    Sau những giờ bán vé số, cô Ba trở về bên căn phòng trọ, cần mẫn soạn giáo án

    Cô giáo bán vé số ‘gieo mầm cho những ước mơ’ - Ảnh 3.

    Không bảng hiệu lớn, không phòng học khang trang, lớp học được duy trì bằng sự tận tâm của một người giáo viên đã nghỉ hưu và bằng tình thương dành cho những đứa trẻ còn nhiều khó khăn

    Cô giáo bán vé số ‘gieo mầm cho những ước mơ’ - Ảnh 4.

    Bản thân vẫn phải lo tiền thuê trọ, ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, cô Ba vẫn dành thời gian, công sức và một phần thu nhập chăm lo cho học trò

    Cô giáo bán vé số ‘gieo mầm cho những ước mơ’ - Ảnh 5.

    Tóc đã bạc, bước chân chậm hơn, cô Ba vẫn bền bỉ với lớp học nhỏ của mình. Điều cô trao cho học trò không chỉ là con chữ, mà còn là sự quan tâm, lòng bao dung và niềm tin rằng những hoàn cảnh khó khăn không thể ngăn các em nuôi dưỡng ước mơ

    Cô giáo bán vé số ‘gieo mầm cho những ước mơ’ - Ảnh 6.

    Trong những năm đứng lớp và duy trì lớp học tình thương, cô đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen. Gần đây, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Những năm tháng đứng lớp chính thức đã qua, nhưng cô Ba chưa bao giờ xem đó là dấu chấm hết cho nghề giáo. Ở tuổi xế chiều, cô vẫn chọn gắn bó với những đứa trẻ còn thiếu thốn, bởi tin rằng em nào cũng xứng đáng có cơ hội học tập và trưởng thành.

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    Cô giáo bán vé số ‘gieo mầm cho những ước mơ’ - Ảnh 7.

     

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