Cô giáo bán vé số ở tuổi xế chiều vẫn miệt mài 'gieo' chữ

Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, cô Nguyễn Thị Ba vẫn dành một phần lương hưu và tiền bán vé số để duy trì lớp học tình thương tại phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một (cũ).
Từng là giáo viên, cô Ba hiểu giá trị của con chữ đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, cô vẫn kiên trì duy trì lớp học tình thương, giúp các em có cơ hội tiếp tục đến trường.
Học trò của cô có em bán vé số, có em nhặt ve chai. Gặp những em khó khăn, cô đều động viên đến lớp, đồng thời chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và đôi khi cả những món quà nhỏ. Không chỉ dạy chữ, cô còn kiên nhẫn động viên, giúp các em thêm tự tin và nuôi dưỡng ước mơ dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn.
Những năm tháng đứng lớp chính thức đã qua, nhưng cô Ba chưa bao giờ xem đó là dấu chấm hết cho nghề giáo. Ở tuổi xế chiều, cô vẫn chọn gắn bó với những đứa trẻ còn thiếu thốn, bởi tin rằng em nào cũng xứng đáng có cơ hội học tập và trưởng thành.
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