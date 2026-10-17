Tấm lòng người lính trẻ bên hài cốt liệt sĩ

Sau khi được đưa lên từ hố chôn tập thể, hài cốt liệt sĩ được chuyển đến khu vực xử lý chuyên môn. Tại đây, các chiến sĩ Đội K74 làm sạch, phân loại và lấy mẫu sinh phẩm từ xương hoặc răng để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Thượng úy Nguyễn Khắc Lữ (28 tuổi, cán bộ Đội K74, Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Các chiến sĩ Đội K74 thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân và sự tôn kính đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc

Hài cốt liệt sĩ được sắp xếp ngay ngắn, đặt tại vị trí trang trọng trước khi thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xử lý

Sau khi hoàn tất các công đoạn chuyên môn, hài cốt liệt sĩ được đặt vào quách, chuẩn bị đưa đến khu vực tưởng niệm.

Thượng úy Nguyễn Khắc Lữ tập trung thực hiện từng thao tác, bảo đảm sự cẩn trọng trong quá trình xử lý hài cốt liệt sĩ

Các cựu chiến binh trang nghiêm chào tiễn biệt những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM

Thượng úy Nguyễn Khắc Lữ cẩn trọng phủ Quốc kỳ lên quách đựng hài cốt liệt sĩ, thực hiện nghi thức tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Tại nhà tưởng niệm hài cốt các anh hùng liệt sĩ, thượng úy Nguyễn Khắc Lữ luôn chuẩn bị chu đáo những nén hương để đón tiếp các đoàn đại biểu và nhân dân đến viếng



