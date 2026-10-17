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    Tấm lòng người lính trẻ bên hài cốt liệt sĩ

    Bài và ảnh: Nguyễn Mạnh Cường
    Bài và ảnh: Nguyễn Mạnh Cường
    (TP.HCM)
    Mỗi ngày, từ 6 giờ 30 sáng tại Công viên Lê Thị Riêng, thượng úy Nguyễn Khắc Lữ (28 tuổi, cán bộ Đội K74, Bộ Tư lệnh TP.HCM) cùng đồng đội tiếp tục công việc tìm kiếm, quy tập và chăm sóc hài cốt liệt sĩ, với sự cẩn trọng và lòng tri ân sâu sắc.

    Sau khi được đưa lên từ hố chôn tập thể, hài cốt liệt sĩ được chuyển đến khu vực xử lý chuyên môn. Tại đây, các chiến sĩ Đội K74 làm sạch, phân loại và lấy mẫu sinh phẩm từ xương hoặc răng để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

    Tấm lòng chiến sĩ trẻ với các anh hùng liệt sĩ- Ảnh 1.

    Thượng úy Nguyễn Khắc Lữ (28 tuổi, cán bộ Đội K74, Bộ Tư lệnh TP.HCM)

    Tấm lòng chiến sĩ trẻ với các anh hùng liệt sĩ- Ảnh 2.

    Các chiến sĩ Đội K74 thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân và sự tôn kính đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc

    Tấm lòng chiến sĩ trẻ với các anh hùng liệt sĩ- Ảnh 3.

    Hài cốt liệt sĩ được sắp xếp ngay ngắn, đặt tại vị trí trang trọng trước khi thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xử lý

    Sau khi hoàn tất các công đoạn chuyên môn, hài cốt liệt sĩ được đặt vào quách, chuẩn bị đưa đến khu vực tưởng niệm.

    Tấm lòng chiến sĩ trẻ với các anh hùng liệt sĩ- Ảnh 5.

    Thượng úy Nguyễn Khắc Lữ tập trung thực hiện từng thao tác, bảo đảm sự cẩn trọng trong quá trình xử lý hài cốt liệt sĩ

    Tấm lòng chiến sĩ trẻ với các anh hùng liệt sĩ- Ảnh 6.

    Các cựu chiến binh trang nghiêm chào tiễn biệt những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM

    Tấm lòng chiến sĩ trẻ với các anh hùng liệt sĩ- Ảnh 7.

    Thượng úy Nguyễn Khắc Lữ cẩn trọng phủ Quốc kỳ lên quách đựng hài cốt liệt sĩ, thực hiện nghi thức tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

    Tấm lòng chiến sĩ trẻ với các anh hùng liệt sĩ- Ảnh 8.

    Tại nhà tưởng niệm hài cốt các anh hùng liệt sĩ, thượng úy Nguyễn Khắc Lữ luôn chuẩn bị chu đáo những nén hương để đón tiếp các đoàn đại biểu và nhân dân đến viếng


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    Tấm lòng chiến sĩ trẻ với các anh hùng liệt sĩ- Ảnh 9.

     

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