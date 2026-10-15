    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Từ quán cơm 2.000 đồng đến những phần quà nghĩa tình

    Bài và ảnh: Bùi Viết Đồng
    Bài và ảnh: Bùi Viết Đồng
    (Đồng Nai)
    Trong thời gian cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Quán cơm Tình thương tại số 616, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (trước sáp nhập) chuyển sang phát nhu yếu phẩm, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật vượt qua khó khăn.

    Quán cơm Tình thương đã thay đổi hoạt động, từ bán cơm giá 2.000 đồng mỗi phần sang phát quà hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

    Từ quán cơm 2.000 đồng tới phát quà hỗ trợ người khó khăn - Ảnh 1.

    Ưu tiên người khuyết tật

    Từ quán cơm 2.000 đồng tới phát quà hỗ trợ người khó khăn - Ảnh 2.

    Ấm áp nghĩa tình mùa dịch

    Các phần quà là những nhu yếu phẩm, được trao trực tiếp đến người dân, trong đó có người nghèo và người khuyết tật. Hoạt động nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng sinh hoạt cho những người gặp khó khăn.

    Từ quán cơm 2.000 đồng tới phát quà hỗ trợ người khó khăn - Ảnh 3.

    Ấm áp tình người trong mùa dịch

    Từ quán cơm 2.000 đồng tới phát quà hỗ trợ người khó khăn - Ảnh 4.

    Người dân xếp hàng theo các vòng tròn được đánh dấu trên mặt đường để nhận quà

    Tại điểm phát quà, người dân xếp hàng theo các vòng tròn được đánh dấu trên mặt đường để giữ khoảng cách. Các tình nguyện viên hỗ trợ trao quà, hướng dẫn người đến nhận thực hiện theo thứ tự.

    Từ quán cơm 2.000 đồng tới phát quà hỗ trợ người khó khăn - Ảnh 5.

    Người dân tuân thủ giữ khoảng cách khi nhận quà hỗ trợ

    Từ quán cơm 2.000 đồng tới phát quà hỗ trợ người khó khăn - Ảnh 6.

    Ân cần trao quà tận tay

    Từ quán cơm 2.000 đồng tới phát quà hỗ trợ người khó khăn - Ảnh 8.

    Mỗi phần quà là nguồn động viên thiết thực tới người dân

    Những phần quà thiết thực là nguồn động viên đối với người dân trong giai đoạn dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống và thu nhập. Hoạt động cũng thể hiện sự chung tay của các nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ cộng đồng.

    Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

    Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

    Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

    Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

    Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

    Từ quán cơm 2.000 đồng tới phát quà hỗ trợ người khó khăn - Ảnh 9.

     

    Tin liên quan

    Người thầy giữ lửa thượng võ

    Người thầy giữ lửa thượng võ

    Với võ sư Nguyễn Lê Thành Tây, võ cổ truyền không chỉ là niềm đam mê và gắn bó từ thuở nhỏ, mà còn là con đường rèn luyện nhân cách, gìn giữ bản sắc văn hóa và bồi đắp niềm tự hào truyền thống cho thế hệ trẻ.

    'Thầy giáo công nhân' và lớp học vui vẻ

    Những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ

    Khám phá thêm chủ đề

    quán cơm Quán cơm Tình thương quán cơm 2.000 đồng sống đẹp sống đẹp mùa 6

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận