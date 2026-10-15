Từ quán cơm 2.000 đồng đến những phần quà nghĩa tình

Quán cơm Tình thương đã thay đổi hoạt động, từ bán cơm giá 2.000 đồng mỗi phần sang phát quà hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Ưu tiên người khuyết tật

Ấm áp nghĩa tình mùa dịch

Các phần quà là những nhu yếu phẩm, được trao trực tiếp đến người dân, trong đó có người nghèo và người khuyết tật. Hoạt động nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng sinh hoạt cho những người gặp khó khăn.

Ấm áp tình người trong mùa dịch

Người dân xếp hàng theo các vòng tròn được đánh dấu trên mặt đường để nhận quà

Tại điểm phát quà, người dân xếp hàng theo các vòng tròn được đánh dấu trên mặt đường để giữ khoảng cách. Các tình nguyện viên hỗ trợ trao quà, hướng dẫn người đến nhận thực hiện theo thứ tự.

Người dân tuân thủ giữ khoảng cách khi nhận quà hỗ trợ

Ân cần trao quà tận tay

Mỗi phần quà là nguồn động viên thiết thực tới người dân

Những phần quà thiết thực là nguồn động viên đối với người dân trong giai đoạn dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống và thu nhập. Hoạt động cũng thể hiện sự chung tay của các nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ cộng đồng.