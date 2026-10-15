Từ quán cơm 2.000 đồng đến những phần quà nghĩa tình

Quán cơm Tình thương đã thay đổi hoạt động, từ bán cơm giá 2.000 đồng mỗi phần sang phát quà hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.
Các phần quà là những nhu yếu phẩm, được trao trực tiếp đến người dân, trong đó có người nghèo và người khuyết tật. Hoạt động nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng sinh hoạt cho những người gặp khó khăn.
Tại điểm phát quà, người dân xếp hàng theo các vòng tròn được đánh dấu trên mặt đường để giữ khoảng cách. Các tình nguyện viên hỗ trợ trao quà, hướng dẫn người đến nhận thực hiện theo thứ tự.
Những phần quà thiết thực là nguồn động viên đối với người dân trong giai đoạn dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống và thu nhập. Hoạt động cũng thể hiện sự chung tay của các nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ cộng đồng.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
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