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    Tôn vinh những người trẻ sống đẹp, cống hiến vì cộng đồng

    Văn Chiến
    Văn Chiến
    Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh và Giải thưởng Thanh niên sống đẹp, ghi nhận những đóng góp của cán bộ Hội, hội viên, thanh niên.

    Tối 14.10, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (cơ sở 1, phường Quy Nhơn Nam), Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. 

    Gia Lai tôn vinh những người trẻ sống đẹp, cống hiến vì cộng đồng - Ảnh 1.

    Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

    ẢNH: VĂN CHIẾN

    Anh Nguyễn Tấn Hưng, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai, cho biết các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên trong tỉnh đã kế thừa truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, nỗ lực học tập, lao động và cống hiến.

    Theo anh Hưng, thanh niên Gia Lai hôm nay cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác thế mạnh của từng địa phương, chung sức xây dựng quê hương trong giai đoạn mới.

    "Mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; chủ động học tập, nâng cao kỹ năng, ứng dụng khoa học, công nghệ, mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh", anh Hưng nhấn mạnh.

    Thông qua phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", các cấp bộ Hội và hội viên, thanh niên tại Gia Lai đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần hỗ trợ cộng đồng và xây dựng quê hương.

    Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 16 cá nhân và Giải thưởng Thanh niên sống đẹp cho 29 cá nhân.

    Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh được trao cho 16 cán bộ Hội tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các phong trào, cuộc vận động do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp phát động. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, đồng thời khuyến khích tinh thần rèn luyện, cống hiến và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

    Trong khi đó, 29 Giải thưởng Thanh niên sống đẹp tôn vinh những người trẻ có lối sống lành mạnh, việc làm và nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Đây cũng là những tấm gương tích cực trong chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống văn hóa, nghĩa tình.

    Gia Lai tôn vinh những người trẻ sống đẹp, cống hiến vì cộng đồng - Ảnh 2.

    Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong các phong trào, cuộc vận động

    ẢNH: VĂN CHIẾN

    Gia Lai tôn vinh những người trẻ sống đẹp, cống hiến vì cộng đồng - Ảnh 3.

    Ban tổ chức trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp, tôn vinh những người trẻ có lối sống lành mạnh, nghĩa cử cao đẹp và tinh thần sẻ chia với cộng đồng

    ẢNH: VĂN CHIẾN

    Dịp này, ban tổ chức triển khai cuộc thi "Thanh thiếu nhi Gia Lai bảo tồn văn hóa dân tộc" năm 2026 và trao giải cho các xã Đoàn có thành tích xuất sắc.

    Cuộc thi hướng đến nâng cao nhận thức, khuyến khích thanh thiếu nhi tham gia gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

    Thông qua các hoạt động kỷ niệm, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, khuyến khích cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, góp sức xây dựng quê hương.


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