Gia Lai tìm hài cốt liệt sĩ, có thông tin 'Nguyễn Thanh Trì hy sinh ngày 18.5.1970'

Ngày 13.11, thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Đội K52), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết từ ngày 9 - 11.11, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại khu rẫy điều của già làng Siu Pích, ở làng Bi, xã Ia Dom.

Như vậy, đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập tổng cộng 24 hài cốt liệt sĩ tại khu rẫy điều này.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật đi kèm các hài cốt như mảnh tăng, vải đã mục nát, đinh sắt và ván gỗ.

Đáng chú ý, một hài cốt có thông tin tên tuổi là Nguyễn Thanh Trì, hy sinh ngày 18.5.1970. Đây là manh mối quan trọng trong quá trình xác định danh tính các liệt sĩ đã nằm lại tại khu vực này hơn nửa thế kỷ.

Theo thượng tá Hoàng Viết Ngọc, nhiều hài cốt được bọc bằng tăng, vải. Bên cạnh đó, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện đinh sắt và những mảnh ván gỗ đã mục. Từ các dấu tích này, ông nhận định các liệt sĩ có thể từng được đặt trong quan tài gỗ trước khi an táng. Khu vực tìm thấy hài cốt có khả năng từng là nơi an táng tập trung các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến.

Đã tìm thấy 24 hài cốt liệt sĩ từ khu rẫy điều của gia đình già làng Siu Pích (trái) ẢNH: HUY BẮC

Nhận định trên có thêm cơ sở từ thông tin của chính quyền địa phương và những người lớn tuổi từng sinh sống tại khu vực. Cách khu rẫy khoảng 1 km từng có một trạm phẫu phục vụ chiến trường. Trong giai đoạn 1970 - 1975, khu vực biên giới Ia Dom cũng là địa bàn diễn ra nhiều trận đánh ác liệt.

Đặc biệt, năm 2002, trong lúc làm rẫy, già làng Siu Pích từng nhìn thấy một tấm biển có dòng chữ "Nghĩa trang liệt sĩ".

Hành trình tìm kiếm bắt đầu từ thông tin do chính già làng Siu Pích cung cấp. Trong quá trình làm rẫy, ông phát hiện nhiều gò đất nghi có hài cốt liệt sĩ nên chủ động trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Dom phối hợp Đội K52 khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập.

Hiện toàn bộ 24 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính. Riêng thông tin về liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì sẽ được đối chiếu với hồ sơ lưu trữ và kết quả giám định trước khi có kết luận chính thức.

Việc phát hiện thông tin tên tuổi, ngày hy sinh của một liệt sĩ được kỳ vọng góp thêm manh mối cho công tác xác minh danh tính những người đã hy sinh, đang được tìm thấy tại khu rẫy điều ở xã Ia Dom.