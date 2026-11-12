Cải tạo công viên Lê Thị Riêng: Bảo tồn khu chôn cất tập thể liệt sĩ ra sao?

Nghiên cứu bảo tồn khu vực chôn cất liệt sĩ tại chỗ

UBND TP.HCM đã có kế hoạch cải tạo, chỉnh trang công viên Lê Thị Riêng (ở phường Hòa Hưng, TP.HCM) thành công viên tưởng niệm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 27.7.2027.

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 12.11, ông Trương Kim Quân, Phó trưởng phòng Di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM), cho biết khu vực chôn cất tập thể liệt sĩ trong công viên có giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa giáo dục truyền thống.

Để bảo vệ các yếu tố gốc và hiện trạng khu vực, Sở Văn hóa và Thể thao đang nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ phù hợp, hạn chế hoạt động có nguy cơ làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến giá trị lịch sử của địa điểm.

Một định hướng đang được nghiên cứu là bảo tồn tại chỗ các khu vực đã khai quật, gia cố khu vực xung quanh và lắp vách kính cường lực phía trên. Phương án cụ thể sẽ được nghiên cứu trên cơ sở đánh giá giá trị lịch sử, hiện trạng địa điểm và yêu cầu chuyên môn về bảo tồn di tích.

Ông Trương Kim Quân, Phó trưởng phòng Di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) tại buổi họp báo

ẢNH: UYỂN NHI

Hiện Sở Văn hóa và Thể thao đang phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM thu thập hồ sơ, tư liệu về quá trình chiến đấu, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ; việc phát hiện, tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực. Các đơn vị cũng đề nghị cung cấp sơ đồ, lời kể nhân chứng... để đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa, xây dựng hồ sơ khoa học di tích.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, sở dự kiến đề xuất khoanh vùng bảo vệ khu vực chôn cất tập thể liệt sĩ, gìn giữ các yếu tố có giá trị lịch sử và phù hợp với quy hoạch chung của công viên.

Lãnh đạo TP.HCM đang giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu, triển khai quy hoạch công viên Lê Thị Riêng, trong đó có nội dung bảo tồn khu vực này.

"Sau khi phương án quy hoạch hoàn thiện, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ hoàn chỉnh hồ sơ khoa học, trình Hội đồng thẩm định khoa học chuyên môn trong lĩnh vực di sản văn hóa cấp thành phố xem xét, thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích theo quy định", ông Quân nói.

Công viên Lê Thị Riêng dự kiến được cải tạo, chỉnh trang thành công viên tưởng niệm, trong đó có nội dung bảo tồn khu vực chôn cất tập thể liệt sĩ ẢNH: PHẠM HỮU

Kết nối các công trình tưởng niệm trong công viên Lê Thị Riêng

Ông Quân cho hay, trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng hiện có nhiều công trình tưởng niệm, ghi công các anh hùng liệt sĩ và nhân vật lịch sử.

Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch, các sở, ngành chức năng sẽ rà soát, đánh giá hiện trạng và giá trị từng công trình để đề xuất phương án bảo tồn, chỉnh trang, cải tạo hoặc bố trí phù hợp với tổng thể công viên.

Định hướng là giữ gìn các giá trị lịch sử - văn hóa, ý nghĩa tưởng niệm và ghi công; đồng thời sắp xếp cảnh quan hài hòa, trang nghiêm, tạo sự kết nối giữa các công trình tưởng niệm, khu vực chôn cất tập thể liệt sĩ và không gian sinh hoạt văn hóa công cộng.