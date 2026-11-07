Rẫy điều của già làng và 20 liệt sĩ nằm lại hàng chục năm

Những giọt nước mắt từ rẫy điều và 20 hài cốt liệt sĩ

Trong nhiều ngày qua, lực lượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ (Đội K52) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã làm việc khẩn trương với sự tỉ mỉ trong từng nhát cuốc, xới nhẹ những lớp đất lẫn tăng võng có hài cốt liệt sĩ.

Câu chuyện khởi phát từ quá trình làm nương rẫy, ông Siu Pích, 70 tuổi. Trước đó, ông từng nhiều lần phát hiện những "dấu hiệu lạ" từ rẫy điều của gia đình. Đấy là những chiếc dép hay chỉ là những mảnh dép cao su hoặc vài đồ vật của bộ đội thời trước. Từng là du kích nên ông nghi ngờ và thông báo với lực lượng chức năng.

Quả nhiên, sự nhạy cảm của người già làng và cũng là người lính già năm xưa là không sai. Khi Đội K52 triển khai tìm kiếm, già Pích đã tranh thủ sắp xếp công việc, có mặt tại hiện trường để giúp xác định vị trí.

Ông sẵn sàng nhường đất đang canh tác của gia đình, sốt sắng nói với các cán bộ chiến sĩ Đội K52 chặt bỏ cây điều nếu thấy cần thiết để phục vụ cho việc việc khai quật. Ông còn nhiệt tình dẫn cán bộ, chiến sĩ đến các nương rẫy lân cận để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Già làng Siu Pích (bên trái) luôn túc trực tại khu rẫy trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: TRẦN HIẾU

Chứng kiến từng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, đưa lên khỏi lòng đất nơi rẫy điều của gia đình bao năm nay, già Pích không cầm được nước mắt. Ông không ngờ rằng nơi rẫy điều của gia đình mình cũng là nơi mà những người lính năm xưa nằm lại. Giờ đây, họ được tìm thấy.



Hơn một tháng qua, Đội K52 đã quy tập 20 hài cốt liệt sĩ tại rẫy điều của gia đình già làng Siu Pích. Sự đồng hành của ông cùng người dân địa phương quả là đặc biệt.

Già Pích nói: "Mình mong muốn tìm thấy hết những hài cốt liệt sĩ còn nằm ở đây để đưa về nghĩa trang nhang khói. Họ đã nằm lại đây quá lâu rồi".

Dấu tích nghĩa trang cũ?

Theo thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội K52, trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng nhận thấy các hài cốt được bọc cẩn thận bằng tăng, vải, đặt trong thùng gỗ, đóng đinh xung quanh trước khi an táng. Đó là cách chôn cất chu đáo của những người đồng đội thuở ấy, dù chiến tranh còn khốc liệt.

Từ các dấu tích đó, lực lượng chức năng nhận định khu vực này có thể từng là một nghĩa trang liệt sĩ cũ. Hiện sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Dom để thờ cúng, dâng hương trang nghiêm chờ ngày đưa về an táng.

Rẫy điều của gia đình già làng Siu Pích - nơi phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Trần Ngọc Phận, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, cho biết hơn một tháng qua, ông Pích cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, không quản ngại khó khăn. Lực lượng tham gia gồm Đội K52, Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Dom và bộ đội biên phòng.

Ông Phận nói: "Tôi mong rằng việc quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ sẽ là niềm động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Không chỉ trong rẫy điều, lực lượng chức năng cần kêu gọi thêm nhiều nguồn tin do người dân cung cấp".

Già làng Siu Pích (bên phải) xúc động khi chứng kiến từng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, cất bốc ẢNH: TRẦN HIẾU

Ngày 6.11, xã Ia Dom tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã trao giấy khen cho già làng Siu Pích cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K52, Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng bộ đội biên phòng.

Hiện Đội K52 tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí nghi có hài cốt với quyết tâm không để sót các liệt sĩ còn nằm lại.

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương rà soát những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, đồng thời tranh thủ nguồn tin từ người dân để phục vụ công tác tìm kiếm".

Với mỗi thông tin nhỏ từ người dân, mỗi tấc đất được sẵn lòng nhường lại đều có thể trở thành con đường đưa liệt sĩ trở về với đồng đội, với quê hương.