Cần Thơ khai quật trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm hài cốt liệt sĩ

Ngày 2.11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cùng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước đã tiến hành khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm kiếm những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trong chiến tranh.

Trụ sở UBND xã Đông Phước (thành phố Cần Thơ) nằm trên đất nghĩa trang, nghi có nhiều hài cốt liệt sĩ còn nằm lại ẢNH: THANH DUY

Theo thông tin từ địa phương, vị trí trụ sở UBND xã Đông Phước trước đây là Nghĩa trang liệt sĩ Ông Hoạch, được xây dựng khoảng năm 1930 (khuôn viên rộng hơn 2.000 m2). Khoảng năm 1988 - 1989, nghĩa trang có chủ trương sửa chữa, nâng cấp.

Khi đó, người phụ trách việc lấy hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang đã thực hiện chặt chẽ các bước như vẽ sơ đồ, ghi thông tin từng phần mộ. Công việc này còn có sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ xã Đông Thạnh (cũ) và 9 ấp trên địa bàn.

Thời điểm này, địa phương ghi nhận có hơn 300 bộ hài cốt tại Nghĩa trang Ông Hoạch; đồng thời, nhận từ Nghĩa trang Đông Sơn (ngã tư Đông Sơn, xã Phú Hữu hiện nay) về hơn 20 bộ hài cốt.

Đến năm 1997, một phần hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ (phường Cái Răng); trong đó, có 7 - 8 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh từ Campuchia chuyển về, hơn 100 hài cốt chưa xác định danh tính.

Lực lượng chức năng huy động hơn 40 người cùng phương tiện máy móc phục vụ công tác tìm kiếm ẢNH: THANH DUY

Năm 2006, khi xây dựng trụ sở xã Đông Thạnh (cũ), tức trụ sở UBND xã Đông Phước bây giờ, lực lượng thi công, đào móng, đã phát hiện khoảng 30 - 40 bộ hài cốt không xác định thông tin, còn sót lại. Một số hài cốt có quấn cao su màu xanh nghi là hài cốt liệt sĩ, du kích địa phương. Toàn bộ số hài cốt này được cho vào quách, lu riêng biệt và chôn tại vị trí giáp ranh giữa nhà dân với phần đất của UBND xã Đông Phước (phía sau Phòng Văn hóa - Xã hội).

Đại úy Nguyễn Hữu Lộc, Phó đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, cho biết đơn vị đã tìm kiếm giai đoạn 1 tại vị trí giáp ranh nói trên và tìm thấy được 43 hài cốt liệt sĩ. Nghi ngờ phần đất bên trong trụ sở UBND còn nhiều hài cốt nên đơn vị đã tiếp tục công tác tìm kiếm. Những nơi đã xây dựng công trình sẽ nằm ngoài phạm vi khai quật, vì trước đó việc thi công đã có rà soát. Đơn vị sẽ tập trung vào khu vực ngoài sân, khuôn viên, nơi mới làm nền trong trụ sở.

Trước đó, 43 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại vị trí giáp ranh giữa UBND xã Đông Phước và nhà người dân ẢNH: THANH DUY

Ông Nguyễn Công Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Phước (thành phố Cần Thơ), cho biết nếu trường hợp tìm được thêm hài cốt liệt sĩ, cần mở rộng phạm vi tìm kiếm, xã Đông Phước sẽ bố trí, sắp xếp nơi làm việc phù hợp cho cán bộ để việc phục vụ người dân không bị gián đoạn.

"Địa phương sẽ ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất giúp đội tìm kiếm thực hiện tốt nhiệm vụ, để các liệt sĩ được về những nơi an nghỉ khang trang, đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước và ước nguyện của nhân dân", ông Duy cho biết.