Khánh Hòa an táng 25 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận

Ngày 28.10, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh, đại diện Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, các sở, ngành, lực lượng vũ trang cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được đưa đến các phần mộ để an táng theo nghi thức.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận ngày 28.10 ẢNH: ĐỨC ĐỊNH

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Đây cũng là trách nhiệm, tình cảm tri ân của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Ban tổ chức, 25 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc tại các xã, phường Phước Dinh, Phước Hà, Thuận Bắc, Vĩnh Hải, Bác Ái Tây, Thuận Nam, Công Hải, Cà Ná, Đông Hải, Ninh Chử và Đô Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong tham dự lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ ẢNH: ĐỨC ĐỊNH





Quy tập 84 hài cốt liệt sĩ

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa, từ khi triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến nay, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình thay đổi, dấu tích chiến tranh phai mờ, nhân chứng lịch sử ngày càng ít, trong khi thông tin về nơi hy sinh và chôn cất liệt sĩ còn thiếu, phân tán.

Trước những trở ngại này, các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát thông tin, xác minh địa điểm, phối hợp với chính quyền và người dân để tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đông đảo người dân và thân nhân liệt sĩ tham dự buổi lễ ẢNH: ĐỨC ĐỊNH

Ông Nguyễn Long Biên khẳng định, việc đưa các liệt sĩ trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho đất nước.

Tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đưa những người đã hy sinh còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về quê hương.