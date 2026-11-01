Quảng Ngãi quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ

Ngày 1.11, Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) cho biết lực lượng chức năng vừa quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, nơi từng là địa điểm hoạt động của Bệnh xá Đức Phổ trong chiến tranh.

Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐẶNG THỦY TRÂM

Cụ thể, ngày 31.10, từ thông tin do các nhân chứng lịch sử cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm phối hợp với lực lượng công binh cùng Mặt trận và các đoàn thể địa phương tổ chức tìm kiếm tại khu vực bệnh xá cũ.

Khoảng 18 người tham gia tìm kiếm, sử dụng máy đào kết hợp phương pháp thủ công để khai quật trên diện tích khoảng 50 m². Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ còn các phần sọ, răng và xương ống. Nhiều di vật được tìm thấy cùng hài cốt gồm chai dầu gió, gương tròn nhỏ có vỏ màu hồng, cúc áo, võng bộ đội...

Trước đó, ngày 30.10, cũng tại khu vực này, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo, chai dầu gió, tăng và trang phục bộ đội.

Toàn bộ hài cốt và di vật được thu thập, bảo quản theo quy định để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thông tin và xác định danh tính liệt sĩ.

Đưa hài cốt liệt sĩ về an táng theo quy định ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐẶNG THỦY TRÂM

Trung tá Phạm Duy Phương, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm, cho biết hoạt động tìm kiếm được triển khai theo kế hoạch của địa phương, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin từ các nhân chứng lịch sử, những liệt sĩ được chôn cất tại khu vực này hy sinh trong giai đoạn 1972 - 1974. Trên cơ sở đó, địa phương xác định 3 vị trí trọng điểm cần tập trung tìm kiếm, gồm Hố Sâu, Hố Ngang và Đồng Lớn, đều thuộc khu vực các Bệnh xá Đức Phổ trước đây.

Qua rà soát, các vị trí này có tổng cộng 16 phần mộ liệt sĩ dự kiến cần tìm kiếm, quy tập. Riêng tại Hố Sâu, các phần mộ được cho là nằm gần khu nhà từng được sử dụng để điều trị thương binh. Đây cũng là một trong những địa điểm đang được lực lượng chức năng tập trung khảo sát, tìm kiếm.