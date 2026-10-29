    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Cà Mau quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ ở khuôn viên xã Tân Bằng cũ

    Gia Bách
    Gia Bách

    Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau vừa quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ. Khu vực này từng là nghĩa trang tạm, đã được tìm kiếm, cất bốc qua nhiều đợt.

    Chiều 29.10, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc đơn vị vừa tìm thấy, cất bốc và quy tập thành công thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Tân Bằng, ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch. Vị trí tìm thấy nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ đã bỏ trống, diện tích khoảng 1.000 m2.

    Theo khảo sát và lời kể nhân chứng, nơi đây từng có khoảng 50 - 60 mộ liệt sĩ. Khoảng năm 1985, địa phương đã quy tập hơn 30 mộ. Do khu vực từng bị địch chiếm đóng, san bằng, việc cất bốc gặp nhiều khó khăn và có khả năng còn sót mộ.

    Cà Mau quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ ở khuôn viên xã Tân Bằng cũ - Ảnh 1.

    Cà Mau quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ ở khuôn viên xã Tân Bằng cũ

    ẢNH: VĨNH NGHỊ

    Năm 2004, trong quá trình xây dựng trụ sở UBND xã, lực lượng chức năng phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ; trong đó 5 hài cốt được thân nhân tiếp nhận, 6 hài cốt đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Qua các năm, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm tại những vị trí nghi ngờ nhưng không phát hiện thêm.

    3 hài cốt vừa được quy tập là các hài cốt thứ 13, 14 và 15 do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) cất bốc thành công trên địa bàn tỉnh. Lực lượng làm nhiệm vụ đang mở rộng tìm kiếm ra xung quanh để không bỏ sót.

    Từ ngày 17.6 đến 29.9, Cà Mau đã khai quật 3.458 mộ liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, lấy được 2.559 mẫu hài cốt; tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định ADN đạt 74%. Tỉnh đã bàn giao tổng cộng 2.570 mẫu phục vụ giám định ADN, trong đó có 11 mẫu từ hài cốt liệt sĩ do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) quy tập.

    Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an tổ chức 2 đợt thu nhận 2.631 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Các cấp, ngành tổ chức 205 cuộc tuyên truyền với hơn 10.500 lượt người tham gia; mở chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để lan tỏa kết quả chiến dịch, kêu gọi người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

    Tin liên quan

    Quy tập được một hài cốt liệt sĩ trong vườn mai ở Cà Mau

    Quy tập được một hài cốt liệt sĩ trong vườn mai ở Cà Mau

    Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau vừa cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, thuộc ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ.

    Khám phá thêm chủ đề

    Hài Cốt Liệt Sĩ mẫu ADN xã Tân Bằng cũ quy tập hài cốt liệt sĩ ở cà mau Liệt Sĩ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận