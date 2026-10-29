Chiều 29.10, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc đơn vị vừa tìm thấy, cất bốc và quy tập thành công thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Tân Bằng, ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch. Vị trí tìm thấy nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ đã bỏ trống, diện tích khoảng 1.000 m2.

Theo khảo sát và lời kể nhân chứng, nơi đây từng có khoảng 50 - 60 mộ liệt sĩ. Khoảng năm 1985, địa phương đã quy tập hơn 30 mộ. Do khu vực từng bị địch chiếm đóng, san bằng, việc cất bốc gặp nhiều khó khăn và có khả năng còn sót mộ.

Cà Mau quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ ở khuôn viên xã Tân Bằng cũ ẢNH: VĨNH NGHỊ

Năm 2004, trong quá trình xây dựng trụ sở UBND xã, lực lượng chức năng phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ; trong đó 5 hài cốt được thân nhân tiếp nhận, 6 hài cốt đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Qua các năm, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm tại những vị trí nghi ngờ nhưng không phát hiện thêm.

3 hài cốt vừa được quy tập là các hài cốt thứ 13, 14 và 15 do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) cất bốc thành công trên địa bàn tỉnh. Lực lượng làm nhiệm vụ đang mở rộng tìm kiếm ra xung quanh để không bỏ sót.

Từ ngày 17.6 đến 29.9, Cà Mau đã khai quật 3.458 mộ liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, lấy được 2.559 mẫu hài cốt; tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định ADN đạt 74%. Tỉnh đã bàn giao tổng cộng 2.570 mẫu phục vụ giám định ADN, trong đó có 11 mẫu từ hài cốt liệt sĩ do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) quy tập.

Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an tổ chức 2 đợt thu nhận 2.631 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Các cấp, ngành tổ chức 205 cuộc tuyên truyền với hơn 10.500 lượt người tham gia; mở chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để lan tỏa kết quả chiến dịch, kêu gọi người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.