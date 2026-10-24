Đội K72 đã quy tập được bao nhiêu hài cốt liệt sĩ ở Campuchia?

Xuyên đêm cất bốc hài cốt liệt sĩ

Theo Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai khoảng 17 giờ ngày 23.10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại ấp Pro-ma, xã Kompuong Đom Rây, huyện Chhlong, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia, đơn vị đã phát hiện dấu vết về hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã khẩn trương triển khai công tác cất bốc, quy tập, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm và thực hiện công tác đào tìm, khai quật xuyên đêm, kết quả đã quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sĩ.

Người dân Campuchia soi đèn hỗ trợ Đội K72 cất bốc hài cốt liệt sĩ ẢNH: ĐỘI K72

Quá trình khai quật, ngoài lực lượng thuộc Đội K72, nhiều người dân địa phương đã đến theo dõi và soi đèn cho lực lượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Trải qua quá trình nhiều năm nằm sâu dưới lòng đất, phần lớn máu, xương cùng nhiều di vật của các liệt sĩ đã hòa vào lòng đất, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã tỉ mỉ, thận trọng kiểm tra từng dấu vết, kiên trì tìm kiếm, bóc tách từng cục đất nhỏ để tìm những di vật, mảnh xương nhỏ còn sót lại với hy vọng có đủ mẫu phẩm để đưa về xét nghiệm ADN, trả lại tên cho các liệt sĩ.

Đội K72 cẩn thận, tỉ mỉ bóc từng lớp đất để tìm kiếm các di vật còn sót lại ẢNH: ĐỘI K72

"Đêm có thể dài, gian khó có thể còn nhiều, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập các anh hùng liệt sĩ sẽ không dừng lại khi vẫn còn những người con của Tổ quốc chưa được trở về với đất mẹ", thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 chia sẻ.

Đã tìm thấy 69 hài cốt liệt sĩ

Theo thượng tá Vũ Văn Thọ lũy kế từ ngày 4.9 đến nay, đơn vị đã tổ chức tìm kiếm quy tập và cất bốc được 69 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, tại khu vực tỉnh Tbong Khmum (hướng tỉnh Kratie-PV), Đội K72 đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 cái ví (bóp) bên trong có 1 tấm hình 3x4 cm màu trắng đen hình con gái; 1 cây bút làm từ đạn AR15, 1 tờ giấy viết tay nội dung "Đơn xin vào Đảng" đã bị mục và mất đi một phần. Tuy nhiên một số nội dung vẫn còn đọc được, trong đó có tên người viết lá đơn là Vương Đình Minh (22 tuổi, quê quán Tân Nho, Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An).

Từ ngày 4.9 đến nay, Đội K72 đã tìm được 69 hài cốt liệt sĩ ẢNH: ĐỘI K72

Đội K72 đã quy tập được bao nhiêu hài cốt liệt sĩ ở Campuchia?

Qua kết quả xác minh, đối chiếu thông tin với gia đình thân nhân liệt sĩ Vương Đình Minh, cùng địa chỉ và nhiều thông tin trùng khớp, Đội K72 đã đề xuất cho thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu ADN để giám định, hài cốt liệt sĩ.

Lá "Đơn xin vào Đảng" được tìm thấy trong 1 phần mộ liệt sĩ ở Campuchia hé lộ danh tính liệt sĩ Vương Đình Minh ẢNH: ĐỘI K72

"Trường hợp mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ xấu không thể xét nghiệm mẫu ADN thì đề nghị xem xét phương pháp thực chứng để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, cho biết.

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên nước bạn Campuchia

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã luôn nêu cao và phát huy tinh thần, phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

Đội K72 thực hiện công tác dân vận trên nước bạn Campuchia ẢNH: ĐỘI K72

Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 phối hợp chính quyền, cơ quan quân sự và người dân địa phương tổ chức nhiều hoạt động dân vận thiết thực như thăm hỏi, tặng quà nhân chứng lịch sử và những người nắm thông tin về phần mộ liệt sĩ; tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe; vệ sinh môi trường và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 còn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên và tặng quà của chính quyền địa phương Campuchia, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đại diện tiểu khu quân sự tỉnh Kratie đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Đội K72 ẢNH: ĐỘI K72

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, cho biết trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn Campuchia, các thành viên đội luôn đoàn kết, thống nhất và chấp hành nghiêm quy định, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị phương tiện.

Bên cạnh đó, đội cũng nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai và Quân khu 7... Đó là những động lực to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tìm kiếm nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm và đưa các hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ.