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    Tìm kiếm khu vực nghi có hàng trăm hài cốt liệt sĩ ở thành phố Đồng Nai

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp
    Đội K76, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đang tổ chức tìm kiếm khu vực nghi có hàng trăm hài cốt liệt sĩ ở phường Chơn Thành sau thông tin người dân cung cấp.

    Ngày 16.11, thông tin từ Đội K76, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết đơn vị đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại 2 khu vực mới thuộc phường Chơn Thành và phường Minh Hưng.

    Theo đó, Đội K76 đã phối hợp ban chỉ huy quân sự và chính quyền các địa phương động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại 2 khu vực thuộc khu phố Phùng Hưng (phường Chơn Thành) và khu phố 4 (phường Minh Hưng).

    Tìm kiếm khu vực nghi có hàng trăm hài cốt liệt sĩ ở thành phố Đồng Nai- Ảnh 1.

    Đội K76 phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường Chơn Thành động thổ đào tìm tại khu vực thuộc khu phố Phùng Hưng

    ẢNH: HỒNG NGỌC

    Thượng tá Tống Ngọc Trường, Chính trị viên Đội K76 cho biết, tại phường Chơn Thành, đơn vị tiếp nhận thông tin từ người dân cung cấp về vị trí một khu vực thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là phường Chơn Thành có mộ liệt sĩ (nghi có khoảng 100 liệt sĩ). Tại phường Minh Hưng, đơn vị cũng nhận được thông tin nghi có mộ liệt sĩ. 

    Tìm kiếm khu vực nghi có hàng trăm hài cốt liệt sĩ ở thành phố Đồng Nai- Ảnh 2.

    Khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, Đội K76 đã tìm kiếm và cất bốc được 22 bộ hài cốt liệt sĩ

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, từ khi thành lập (ngày 10.8.2026) đến nay, Đội K76 đã triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nhiều địa phương như phường Lộc Ninh và các xã Lộc Tấn, Tân Lợi, Tân Quan, Lộc Quang, Lộc Thạnh, Tân Tiến...

    Sau quá trình nỗ lực đào tìm hàng ngàn vị trí, Đội K76 đã cất bốc được 105 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong đó có hơn 30 mẫu phẩm được thu thập để xét nghiệm ADN.

    Tìm kiếm khu vực nghi có hàng trăm hài cốt liệt sĩ ở thành phố Đồng Nai- Ảnh 3.

    Khu vực sân bay Lộc Ninh, Đội K76 cũng đã tìm kiếm và cất bốc được hơn 50 hài cốt liệt sĩ

    ẢNH: HOÀNG GIÁP


    Trong quá trình tìm kiếm, Đội K76 tiếp tục mong muốn các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân trên địa bàn tiếp tục quan tâm, phối hợp và cung cấp thông tin liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ. Mỗi thông tin, mỗi dấu tích về nơi an táng liệt sĩ đều vô cùng quý giá, góp phần thắp lên hy vọng đưa các anh hùng, liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

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