An Giang: Phát hiện di vật mang tên liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần quê Nghệ An

Ngày 5.8, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình khai quật mộ để lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Tri Tôn, cán bộ, nhân viên Đội lấy mẫu số 1 thuộc đơn vị đã phát hiện một bảng thẻ còn lưu khá rõ dòng chữ thông tin liệt sĩ "Nguyễn Văn Thuần - Long Thành, Yên Thành, Nghệ An - Hy sinh ngày 16.2.1973".

Trong quá trình thực hiện lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Tri Tôn, Đội lấy mẫu số 1 phát hiện một bảng thẻ còn lưu khá rõ dòng chữ: "Nguyễn Văn Thuần - Long Thành, Yên Thành, Nghệ An - Hy sinh ngày 16.2.1973" ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, việc phát hiện di vật còn lưu giữ đầy đủ họ tên, quê quán và ngày hy sinh của liệt sĩ là trường hợp có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình lấy mẫu ADN. Đây là nguồn thông tin quan trọng để đối chiếu hồ sơ, xác minh thân nhân và thực hiện giám định ADN, góp phần xác định chính xác danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xác minh thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi còn lưu lại thông tin nhận dạng sau nhiều năm an táng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xác minh, đối chiếu hồ sơ và giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

Thông tin liệt sĩ tên Nguyễn Văn Thuần, quê Nghệ An, hy sinh ngày 16.2.1973 ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Đội lấy mẫu ADN đã tiến hành lấy mẫu hài cốt theo đúng quy trình chuyên môn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh hồ sơ, đối chiếu thông tin và thực hiện các bước giám định ADN theo quy định. Nếu kết quả giám định trùng khớp với mẫu thân nhân, liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần sẽ được xác định danh tính. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm" về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.