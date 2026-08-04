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Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng ba lô, bình đông, hộp quẹt

Hải Phong
Hải Phong
Trong quá trình tìm kiếm, khai quật, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ còn các di vật như: ba lô, giày vải, bình đông, dây thắt lưng, dao găm, hộp quẹt.

Tối 4.8, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại thôn 16/5 (xã Đăk Pék). Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék đã cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ tại thôn 16/5.

Quảng Ngãi: Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng ba lô, bình đông, hộp quẹt- Ảnh 1.

Đoàn viên thanh niên cùng lực lượng dân quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék (Quảng Ngãi)

ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐĂK PÉK

Theo đó, trong những ngày qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék tiếp tục huy động lực lượng, hội nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên và dân quân tại chỗ, tranh thủ những thông tin từ người dân, cựu chiến binh để mở rộng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày 4.8, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék đã cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ tại thôn 16/5 có tọa độ 67.94 tại ô 2 và ô 3.

Quảng Ngãi: Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng ba lô, bình đông, hộp quẹt- Ảnh 2.

Di vật được tìm thấy cạnh hài cốt liệt sĩ

ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐĂK PÉK

Các hài cốt được chôn trong các tấm tăng, tấm áo mưa, tấm vải dù. Hài cốt còn nhiều xương, răng… Trong lúc khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy các di vật cạnh hài cốt liệt sĩ như: ba lô, giày vải, bình đông, dây thắt lưng, dao găm, hộp quẹt…

Quảng Ngãi: Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng ba lô, bình đông, hộp quẹt- Ảnh 3.

Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ tích cực trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék

ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐĂK PÉK

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", từ ngày 29.7 đến 2.8, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) đã quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5.

Trong 2 ngày 1 và 2.8, đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Kon Tum, xã Đăk Pék và xã Dục Nông.

Quảng Ngãi: Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng ba lô, bình đông, hộp quẹt- Ảnh 4.

9 hài cốt liệt sĩ được đưa về an vị và thờ cúng trang nghiêm

ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐĂK PÉK

Tại các địa bàn, đại tá Trịnh Công Sơn ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đồng thời, động viên lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước.

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