Thời sự

TP.HCM: Nam sinh viên mất liên lạc, xe máy và ba lô dưới cầu Phú Mỹ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/04/2026 16:28 GMT+7

Nam sinh viên mất liên lạc, rời khỏi nhà nhiều ngày. Xe máy và ba lô chứa giấy tờ cá nhân được phát hiện bị bỏ lại dưới chân cầu Phú Mỹ (TP.HCM).

Ngày 7.4, gia đình em Tôn Huỳnh Tấn Sang (21 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nam sinh viên mất liên lạc trong nhiều ngày qua. Đáng chú ý, xe máy cùng ba lô chứa giấy tờ cá nhân của em Sang được phát hiện bị bỏ lại dưới chân cầu Phú Mỹ càng khiến cho gia đình thêm lo lắng.

- Ảnh 1.

Nam sinh Tôn Huỳnh Tấn Sang

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Trước đó, vào sáng 5.4, người dân phát hiện chiếc xe máy mang biển số 64CA - 024.10 cùng ba lô bên trong có giấy tờ tùy thân và vật dụng cá nhân bị bỏ lại tại khu vực chân cầu Phú Mỹ (phường Cát Lái, TP.HCM). Nghi có dấu hiệu bất thường, người dân đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt kiểm tra hiện trường. Qua xác minh giấy tờ trong ba lô, công an xác định chủ nhân là em Sang nên thông báo cho gia đình.

Theo người thân, Sang hiện là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học tại TP.HCM. Những ngày gần đây, em có biểu hiện tâm lý bất ổn, thường xuyên lo âu. Đến ngày 4.4, Sang điều khiển xe máy rời khỏi nhà rồi bặt vô âm tín.

Nhận tin về việc phát hiện xe máy và ba lô của Sang, gia đình càng thêm bất an, lo ngại em có thể gặp chuyện không may. Người thân đã tổ chức tìm kiếm dọc khu vực sông gần hiện trường, đồng thời liên hệ bạn bè, các mối quan hệ của Sang để hỏi thăm nhưng vẫn chưa có thông tin.

Thông qua Ban Chuyên đề Công an TP.HCM, gia đình em Tôn Huỳnh Tấn Sang mong cộng đồng hỗ trợ. Ai có thông tin liên quan hoặc nhìn thấy Sang ở đâu, xin báo ngay cho anh Tôn Huỳnh Long (anh ruột) qua số điện thoại 0784.319303. Gia đình xin gửi lời cảm ơn và hậu tạ.

Thiếu niên 16 tuổi ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày

Thiếu niên 16 tuổi ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày

