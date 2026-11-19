Ngày 19.11, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thành phố Đà Nẵng, các tổ công tác thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, đã phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Phước và xã Trà My.

Các lực lượng tiếp tục khoanh vùng, mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Phước (Đà Nẵng) ẢNH: QUANG CƯỜNG

Cụ thể, tại thôn Thạch Bích (xã Quế Phước), Tổ công tác số 4 phát hiện 2 hài cốt cùng 2 tấm bia xi măng có khắc thông tin về họ tên, đơn vị.

Hài cốt thứ nhất còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 14 chiếc răng. Tấm bia phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao năm cánh, dòng chữ "đội viên", phần tên đọc được là "Tô Ng... Lang", thuộc Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93. Tại vị trí này, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một số mảnh bom, đạn dùng cho súng AK.

Hai tấm bia xi măng khắc thông tin họ tên, đơn vị được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Phước ẢNH: QUANG CƯỜNG

Hài cốt thứ 2 còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 22 chiếc răng. Tấm bia đi kèm có hình ngôi sao, dòng chữ "đội viên", phần tên đọc được là "Nguyễn Gia", thuộc Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96. Các di vật khác gồm một số mảnh bom, đạn AK và 2 nút áo.

Nhiều di vật được tìm thấy trong quá trình khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: QUANG CƯỜNG

Trong khi đó, tại thôn Trà Dương (xã Trà My), Tổ công tác số 3 phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ đã phân hủy, các mảnh xương ống chân vỡ vụn. Những di vật được tìm thấy gồm vải dù, võng, dây nịt, 14 nút áo, quần và 1 chiếc tô.

Theo lực lượng chức năng, thông tin khắc trên 2 tấm bia tại thôn Thạch Bích là căn cứ quan trọng để tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính các liệt sĩ.

Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Phước ẢNH: QUANG CƯỜNG

Để tiếp tục thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân cung cấp thông tin về nơi bộ đội hy sinh, vị trí an táng ban đầu, sơ đồ mộ cùng các giấy tờ, tư liệu liên quan.

Người có thông tin có thể liên hệ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường để chuyển đến cơ quan chức năng xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.