Quảng Trị: Thách chủ nợ 'siết' xe máy rồi đi báo công an

Sáng 24.5, Công an P.Đông Lương (TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông H.V.H (39 tuổi, ở H.Triệu Phong, Quảng Trị) về hành vi "báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Ông H. tại cơ quan công an THANH LỘC

Trước đó, khoảng 9 giờ 15 ngày 23.5, ông H.V.H đến Công an P.Đông Lương trình báo việc vào sáng cùng ngày, ông để xe máy BS 74D1-296.XX trước sân công trình xây dựng tại khu phố Tân Vĩnh (P.Đông Lương) thì bị mất xe. Trên xe có 2 máy cắt gạch và trong cốp xe có 47 triệu đồng và ví có các giấy tờ liên quan.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.Đông Lương vào cuộc, xác minh thì biết chiếc xe máy của ông H.V.H do một người phụ nữ tên H. (ở xã Triệu Giang, H.Triệu Phong) lấy đi. Công an P.Đông Lương sau đó đã mời bà H. đến trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, bà H. cho hay trước đây ông H.V.H có nợ bà 10 triệu đồng nhưng đòi nhiều lần ông không trả. Đến 9 giờ ngày 23.5, bà H. đến công trình tại khu phố Tân Vĩnh đòi tiền nhưng ông H.V.H vẫn không trả. Bà H. bảo: "Nếu không trả thì lấy xe máy". Ô ng H.V.H nói: "Thích thì lấy đi", rồi bỏ vào trong công trình.

Thấy vậy, bà H. đã lấy xe máy của ông H.V.H (chìa khóa đang gắn ở ổ khóa xe) chạy về để ở công trình khác trên địa bàn TP.Đông Hà, sau đó mang xe này đến Công an P.Đông Lương giao nộp.

Ngoài ra, Công an P.Đông Lương đã xác minh việc ông H.V.H báo bỏ 47 triệu đồng trong cốp xe máy là không có thật và ông này đã thừa nhận do mình dựng chuyện.