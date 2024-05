Tai nạn xe tải với xe máy tại giao lộ ở Bình Chánh, 1 người tử vong

Hơn 9 giờ ngày 23.5 Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cùng Công an Q.Bình Tân đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra tại giao lộ đường Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu (P.Tân Tạo A).



Hiện trường vụ tai nạn TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 5 giờ cùng ngày, xe tải biển số 66H - 005.07 chạy trên đường Võ Trần Chí, hướng từ đường Trần Đại Nghĩa về QL1.

Khi đến giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 66G1 - 433.19 (chưa rõ hướng di chuyển).

Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đàn ông chạy xe máy bị thương nặng, được tài xế xe tải gọi xe cứu thương chở vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn này khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài, di chuyển khó khăn.

Ngay khi có mặt, Đội CSGT An Lạc, Công an Q.Bình Tân giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định ông T.V.B (52 tuổi, quê Đồng Tháp).

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn xe tải và xe máy khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài TRẦN KHA

Theo người dân, đường Võ Trần Chí và Trần Văn Giàu (Q.Bình Tân) đoạn qua giao lộ này trước đây thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, tai nạn do mật độ phương tiện tham gia giao thông đông nhưng các phương tiện di chuyển rất lộn xộn.

Gần đây, lực lượng chức năng cho phân luồng giao thông và lắp đặt thêm các dải phân cách ngăn làn để tránh các phương tiện chuyển hướng đột ngột.

Ngoài các giải pháp trên, theo người dân, để tránh các sự cố tai nạn trên đường người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm luật giao thông, đặc biệt chú ý quan sát kỹ khi qua các giao lộ để đảm bảo an toàn cho mình và người khác.