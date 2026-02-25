Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Trâu 'điên' tấn công 2 người nhập viện

Bá Cường
Bá Cường
25/02/2026 17:12 GMT+7

Một con trâu đã bất ngờ tấn công 2 người dân tại xã Lao Bảo (Quảng Trị) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 25.2, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, tìm cách xử lý một con trâu tấn công người dân trên địa bàn.

Quảng Trị: Trâu 'điên' tấn công 2 người nhập viện- Ảnh 1.

Con trâu đực màu đen tấn công người tại xã Lao Bảo

ẢNH: B.H

Trước đó, chiều 24.2, con trâu đực màu đen của một người dân (ở thôn Xi Núc) xuất hiện tại khu vực thôn Bích La Đông, Nại Cửu có biểu hiện hung dữ, sau đó lao vào tấn công 2 người ở thôn Bích La Đông và Xi Núc.

Vụ việc khiến 2 người dân bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi tấn công người dân, con trâu này bỏ chạy vào khu vực vườn nhà dân ở gần đó.

Sau khi nắm được thông tin, UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) đã phối hợp các lực lượng biên phòng, công an túc trực, theo dõi tình hình và tìm phương án xử lý con trâu dữ để đảm bảo an toàn cho người dân.

