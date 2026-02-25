Quảng Trị: Trâu 'điên' tấn công 2 người nhập viện

Ngày 25.2, thông tin từ UBND xã Lao Bảo ( Quảng Trị ) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, tìm cách xử lý một con trâu tấn công người dân trên địa bàn.

Con trâu đực màu đen tấn công người tại xã Lao Bảo ẢNH: B.H

Trước đó, chiều 24.2, con trâu đực màu đen của một người dân (ở thôn Xi Núc) xuất hiện tại khu vực thôn Bích La Đông, Nại Cửu có biểu hiện hung dữ, sau đó lao vào tấn công 2 người ở thôn Bích La Đông và Xi Núc.

Vụ việc khiến 2 người dân bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi tấn công người dân, con trâu này bỏ chạy vào khu vực vườn nhà dân ở gần đó.