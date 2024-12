Quảng Trị: Triệu tập 16 thanh thiếu niên cầm hung khí 'gây chiến' trên đường

Ngày 8.12, thông tin từ Công an H.Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp Công an H.Triệu Phong, Công an TX.Quảng Trị triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy sử dụng hung khí gây thương tích cho người đi đường và đánh nhau với nhóm khác.

Cảnh nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy cầm hung khí ẢNH: B.H

Trước đó, Công an H.Hải Lăng phát hiện trên mạng xã hội TikTok có nhiều tài khoản đăng tải video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao và mang theo hung khí để "gây chiến" với các nhóm khác trên địa bàn H.Hải Lăng.

Vào cuộc theo dõi và điều tra, lúc 0 giờ ngày 6.12, Công an H.Hải Lăng lập tổ công tác, ngăn chặn, tạm giữ nhóm thanh thiếu niên mang theo các hung khí như phóng lợn, vỏ chai bia, dao... điều khiển xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm tại 1 tuyến đường ở TT.Diên Sanh (H.Hải Lăng).

Nhóm thanh thiếu niên bị đưa về cơ quan điều tra ẢNH: B.H

Nhóm 16 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 15 - 18 tuổi, hộ khẩu trú tại H.Hải Lăng, H.Triệu Phong, TX.Quảng Trị. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã điều khiển xe máy rượt đuổi và dùng hung khí gây thương tích đối với 2 người đi đường.

Vụ việc đang được Công an H.Hải Lăng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.