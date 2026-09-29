Quang Tuấn nói gì về Quách Ngọc Ngoan sau màn 'đối đầu' căng thẳng?

Sau Thiên đường máu, Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan có dịp tái hợp trong phim điện ảnh Huyết thống. Từ lần đối đầu căng thẳng ở dự án trước đó, bộ đôi diễn viên tiếp tục có màn “so găng” khi hóa thân thành 2 nhân vật có sự khác biệt từ vẻ ngoài, hoàn cảnh cho đến tính cách. Chính điều này gây tò mò cho người xem.

Hé lộ về vai diễn của Quang Tuấn - Quách Ngọc Ngoan

Cụ thể, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tâm, một bác sĩ thành đạt, bản lĩnh và đặt niềm tin vào khoa học. Đây là một người đàn ông quyết liệt bảo vệ gia đình nhưng liên tục bị đẩy vào những giằng xé và lựa chọn khó đoán. Nam diễn viên chia sẻ: “Vai diễn này có nhiều nét khác biệt, nhất là về phong cách tạo hình, thần thái để khi lên phim tạo ra một hình tượng bác sĩ thật nhất đối với khán giả khi xem”.

Quách Ngọc Ngoan tiếp tục "đối đầu" cùng Quang Tuấn trong phim điện ảnh Huyết thống, dự kiến khởi chiếu từ ngày 30.10 Ảnh: NSX

Không chỉ thuyết phục ở hình ảnh một bác sĩ, Quách Ngọc Ngoan còn phải đi sâu vào những chuyển biến tâm lý của Tâm khi niềm tin và khả năng kiểm soát của nhân vật dần bị lung lay. Nam diễn viên cho biết đây là một vai có tính cách phức tạp, đòi hỏi nhiều lớp diễn xuất: “Đối với tôi, đây là một vai diễn đầy thử thách nhưng cũng mang lại cảm giác rất thỏa mãn. Tôi hy vọng vai bác sĩ Tâm sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả”.

Trong khi đó, Quang Tuấn vào vai thầy pháp Liêm, sau khi ghi dấu ấn với loạt phim thuộc thể loại kinh dị. Với anh, nhân vật lần này mang đến một trải nghiệm khác biệt. Do đó, khi nhận lời mời từ đạo diễn Đinh Đức Thiện, diễn viên sinh năm 1985 dành nhiều thời gian trao đổi về vai diễn trước khi hóa thân. “Khó nhất là mình phải có lòng tin vào nhân vật. Nếu bắt khán giả tin vào nhân vật mình đóng mà ngay cả bản thân mình không tin thì đó là điều không thể”, anh nêu quan điểm.

Khác với những vai phản diện trước đó, Quách Ngọc Ngoan thử sức ở một dạng vai mới trong phim Ảnh: NSX

Nhắc đến lần hội ngộ sau Thiên đường máu, Quang Tuấn hài hước chia sẻ: “Anh Ngoan không còn tra tấn tôi nữa. Lần này, cảnh đánh nhau có tỷ lệ 50/50”. Nam diễn viên cũng dành nhiều lời khen cho bạn diễn khi tham gia phim: “Vào set quay, hai anh em cũng hỗ trợ lẫn nhau. Với tôi, anh Ngoan là một diễn viên rất hết lòng vì công việc”.

Về phần mình, Quách Ngọc Ngoan đặc biệt nhớ một cảnh đối đầu giữa Tâm và Liêm, khi anh phải hất mạnh Quang Tuấn khiến bạn diễn “dập mông xuống đất”. Nam diễn viên kể: “Có một cảnh quay đặc biệt khi tôi cầm tay Tuấn hất ra khiến Tuấn dập mông xuống đất. Nhưng cuối cùng cảnh quay diễn ra rất suôn sẻ và tôi tin rằng khi bộ phim Huyết thống ra rạp sẽ tạo cho mọi người một ấn tượng mạnh”.

Tạo hình gây tò mò của diễn viên Quang Tuấn Ảnh: NSX

Nếu trên màn ảnh rộng, hai nhân vật liên tục va chạm bởi hệ niềm tin trái ngược thì phía sau máy quay lại là sự ăn ý của Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn. “Đối với tôi, Quang Tuấn là một người bạn diễn, đồng nghiệp rất đặc biệt. Tôi đã làm việc với Tuấn từ mười mấy năm trước, khi còn tham gia đóng phim truyền hình. Đặc biệt trong năm 2026, chúng tôi có dịp tái ngộ trong dự án phim Huyết thống. Thực sự làm việc với Tuấn rất vui, rất ăn ý. Vì “hợp rơ” với nhau nên diễn rất đã”, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.